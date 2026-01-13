Зима тисне на ринок: чому автогаз дорожчає і коли можливе полегшення для водіїв

В Україні зафіксували зростання цін на автогаз. За словами експертів, на це вплинуло чимало чинників, основний – нестача ресурсу. Наразі ціна вже зросла орієнтовно на 3 гривні. Натомість ціни на бензин та дизпальне залишаються відносно стабільними.

Що вплинуло на ріст ціни автогазу?

Енергетичний експерт Геннадій Рябцев у розмові з 24 Каналом розповів, що до здорожчання автогазу на АЗС призвів сезонний процес, який відображає нестачу ресурсу на ринку.

І це зумовлено тим, що в Європі, – звідки ресурс постачають в Україну – автогаз, зокрема пропан-бутан, використовують для живлення котлів в індивідуальних теплових пунктах чи в містах тощо.

Геннадій Рябцев Кандидат технічних наук, головний науковий спів­робітник Національного ін­ституту стратегічних досліджень Внаслідок того, що власного виробництва автогазу в Україні немає, у нас є нестача цього ресурсу на ринку. Відповідно, зростають і ціни.

Натомість за словами експерт з енергетичних питань Володимира Омельченка, якими він поділився з 24 Каналом, на подорожчання вплинуло ще й те, що було підвищено акцизи, зокрема для автогазу зі 173 євро до 198 євро за 1 000 літрів (на 25 євро).

А для інших видів пального акцизи змінилися з 1 січня 2026 року так: на бензин – з 271,7 євро до 300,8 євро, а на дизель – з 215,7 євро до 253,8 євро.

Володимир Омельченко Директор енергетичних програм Центру Разумкова А інша причина – це нижча маржа дистриб'юторів на автогаз, аніж на бензин та дизпальне. Тобто якщо бензин чи дизель продають так, що з кожного літру продавець залишає собі близько 7 гривень з літра, то з автогазу – лише близько 2 гривень.

За словами експерта, через те, що чимало транспорту їздить саме на автогазі в Україні, суттєве підвищення цього виду пального може вплинути загалом на здорожчання товарів у такому випадку.

А ще як і Рябцев, Омельченко додає, що на ціну автогазу впливає девальвація національної валюти.

Зверніть увагу! За даними Консалтингової групи А-95, середні ціни на бензин, станом на 12 січня, не перевищують 60 гривень за літр, як і дизпальне. Натомість автогаз коштує майже 38 гривень за літр.

До якої ціни може сягнути автогаз?

Рябцев прогнозує, що, ймовірно, після того, як закінчить опалювальний сезон, на ринку буде вивільнення ресурсу автогазу.

Загалом останніми роками саме в грудні спостерігається зростання цін на автогаз. Крім того, додатковий тиск зберігається через те, що попит автомобілістів на цей ресурс високий. У нас орієнтовно 1,5 мільйона автомобілів на газовому обладнанні,

– зауважує Рябцев.

Експерт додає, що навряд чи автогаз в ціні сягне 42 гривень, як було після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році.

А от енергетичний експерт Сергій Куюн проаналізував для 24 Каналу, що суттєвого зростання автогазу на перетині 2025 та 2026 років не відбулося. За його розрахунками ціна в середньому зросла на 30 копійок.

Водночас Куюн не відкидає того, що впродовж грудня минулого року вартість цього ресурсу помітно додала в ціні.

Сергій Куюн Директор консалтингової компанії А-95 Що стосується грудня, то треба визнати, що зростання було досить суттєвим. Якщо не помиляюся, то до 3 гривень на літр.

З 5 січня по 12 січня 2026 року середня ціна за літр автогазу зросла з 37,63 гривні до 37,95 гривні. Тобто зростання становило трішки більше, аніж 30 копійок.

Якщо ж проаналізувати ціни в грудня 2025 року, то тут помітне суттєве здорожчання: на початку місяця ціна складала не більше 35 гривень за літр, а вже наприкінці – 37,62 гривні. Тобто зростання у понад 2 гривні.

Варто зазначати, що впродовж осені, з вересня по листопад, діапазон середньої ціни автогазу коливався у проміжку від 34,3 гривні до інколи 35 гривень за літр.

Куюн пов'язує зростання, яке відбулося наприкінці року, з російськими ударами по українських портах. Річ у тім, що ворог таким чином перебив один із каналів постачання автогазу, через що на ринку виник дефіцит.

Згодом ринок почав шукати заміну цьому ресурсу, але вона виявилася дорожчою. Це стосується постачання з Європи, зокрема з Польщі. Це і призвело до такого зростання,

– зауважує Куюн.

Цікаво, що згодом проблеми на ринку пального додалися і через удари по інфраструктурі мостів, як-от по мосту в Маяках, Одеської області, який є важливою переправою через Дністер, що сполучає Одесу та південно-західні райони області.

Втім, як додає експерт, вплив від атаки на міст більше стосувався саме проблем із постачанням дизпального на ринок, аніж для постачання автогазу.

А за словами Рябцева, вплив від ударів Росії по інфраструктурі мостів, зокрема в Одеській області, є мінімальним. Все через те, що основні потоки пального, яке завозиться, відбувається через інші шляхи.

Якими будуть ціни на бензин та дизпальне?

Ще раніше Геннадій Рябцев прогнозував, що після підвищення акцизів вартість бензину та дизпального може зрости на орієнтовно 10%.

Цей прогноз надалі зберігається, як тільки компанії вичерпають свої запаси, які були зроблені ще раніше,

– додає співрозмовник.

Крім того, пан Геннадій не відкидає того, що здорожчання може бути навіть більшим, аніж 10%. Все через те, що гривня з початку 2026 року знецінилася щодо долара та євро.

Омельченко пояснює, що бензин та дизпальне не здорожчали у 2026 році через те, що дистриб'ютори ще раніше заклали високу маржу на ці види пального. Відтак впродовж декількох місяців перед новим роком та вже після нього їм не було необхідності підвищувати ціну.

Тобто навіть із підвищенням акцизу в них доволі не погана маржа на пальному,

– каже пан Володимир.

Водночас експерт зауважує, що якщо Антимонопольний комітет не підвищить ефективність своєї роботи, то ціна на бензин та дизпальне може зрости. Адже бізнес завжди намагатиметься заробити ще більше.

І якщо до цього всього додати ще знецінення гривні, то цілком очікувано, що здорожчання почнеться вже у весняну кампанію аграрного сектору,

– прогнозує Омельченко.

А от Куюн ще раніше зазначав, що збільшення цін на бензин та дизпальне не очікується, навіть зі зростанням акцизів. Все через те, що на ринку не очікується дефіциту. І впливатиме на ціну в такому випадку лише зовнішнє котирування, тобто світова ціна.

Єдине, що бачимо те, як курс гривні опускається щодо долара та євро. А це важливо для пального, оскільки це імпортні товари, які завозять в Україну.

Попри це, не можна наразі казати, що спад курсу гривні зараз сильно штовхає ціну вгору. Він поки не сприяє подешевшанню пального, підсумовує пан Сергій.

Які прогнози щодо цін на пальне були раніше?