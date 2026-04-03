Світло по 6 гривень у 2026 році: чи подорожчає комуналка після квітня

Платіжки за комунальні послуги в Україні здебільшого залишаються незмінними для побутових споживачів упродовж останніх чотирьох років. Фіксовані тарифи захищають населення від додаткових витрат, однак обертаються збитками для підприємств сфери ЖКГ.

Як можуть зрости тарифи у 2026 році?

У коментарі 24 Каналу експерт з енергетики Юрій Корольчук висловив думку про те, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Україні мало відбуватися ще в минулі роки з огляду на складний стан житлово-комунальної сфери.

Нині в Україні тарифи на комунальні послуги є незмінними й такими здебільшого мають залишитися до кінця воєнного стану через дію мораторію на підвищення цін. Однак, за словами експерта Юрія Корольчука, деякі тарифи можуть переглянути й у 2026 році.

Юрій Корольчук, експерт Інституту енергетичних стратегій Це треба було зробити ще мінімум два роки тому. Уже тоді була пройдена навіть не червона лінія, а всі можливі ризики в цілому для житлово-комунального сектору: теплокомуненерго, водоканалів. Вони фактично всі йдуть у збитки – далі тільки зростає дотаційний тиск.

Експерт говорить, що за роки фіксованих тарифів ціни на енергоносії й пальне в Україні істотно зросли, що мало б позначитися на вартості житлово-комунальних послуг для населення. Однак змін зазнавала тільки ціна на електроенергію.

Нагадаємо, що востаннє тарифи на світло для побутових споживачів змінювали з 1 червня 2024 року: відтоді діє ціна на рівні 4,32 гривні за кіловат-годину (раніше – 2,64 гривні). Уряд зафіксував її до 30 квітня 2026 року.

Підвищення однозначно може бути. Питання впирається в політичне рішення: воно має бути ухвалене й реалізоване,

– зауважує експерт Юрій Корольчук.

Важливо! В інфляційному звіті Національний банк України припускає, що тарифи на електроенергію, газ, опалення та гаряче водопостачання для населення можуть коригувати після завершення опалювального сезону, але поетапно. План переходу до ринкових цін на комунпослуги Україна має розробити в межах співпраці з Міжнародним валютним фондом. Ідеться про поступове коригування тарифів на електроенергію, а також скасування мораторію після закінчення воєнного стану.

Наскільки може зрости комуналка?

Як зауважує експерт Юрій Корольчук, підвищення тарифів мало б розв'язати проблему фінансування сфери, але водночас породжує й ризики. Перший – стрімке зростання боргів населення, другий – відсутність компенсації різниці в тарифах від держави, що й так накопичилася за роки.

За словами експерта, із загальної заборгованості теплокомуненерго та водоканалів у 120 мільярдів гривень близько 70 мільярдів становлять реальні борги населення, підприємств і бюджетних організацій. Решта – близько 50 мільярдів гривень – це непокрита різниця в тарифах (перехресне субсидіювання), яку держава не компенсує виробникам послуг.

Це патова ситуація: тарифи треба підвищувати, а які наслідки цього будуть, важко сказати. І все буде фактично удвічі рости. По теплу зараз мінімум з тих варіантів, що розглядають, – до 4 – 4,5 тисячі гривень за гігакалорію. Де вже така ціна є, там взагалі плани до 6 тисяч підвищувати. По холодній воді зараз у середньому 50 гривень за кубометр, також усі орієнтуються на 100 гривень, а в деяких регіонах і по 150 рахувати вже хочуть,

– говорить Юрій Корольчук.

На думку експерта, підвищення цін на електроенергію й газ для побутових споживачів може відбутися вже у 2026 році; ухвалення ж рішень стримує політична воля чинної влади. Водночас, окрім зростання тарифу, можлива його більша диференціація за обсягами споживання, наприклад у разі користування електроопаленням, електроплитами.

"На 2026 рік були плани рухатися в бік 5 гривень. Тобто ми об'єктивно можемо побачити до 5 гривень, може, трохи більше, умовно 5 гривень 20 копійок. Але, судячи з темпів, як воно все котиться, то цілком може бути і 6 гривень", – припускає експерт.

Щодо цін на газ, розглядали варіант рухатися в бік 10 – 11 гривень за кубометр, додає Юрій Корольчук. Нині ж тариф Нафтогазу для населення становить 7,96 гривні за кубометр.

Цікаво! Як розповідав для Новини.LIVE голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко з посиланням на дані Мінекономіки, щорічно комунальні тарифи для населення планують підвищувати на 20%, тож у 2028 році ціна на електроенергію може досягти 7,5 гривні за кіловат-годину.

Питання підвищення тарифів на воду за час повномасштабної війни ставили кілька разів: зокрема, Нацрегулятор ухвалював рішення у 2023 році, але згодом його скасували. Подібні наміри були й у 2025-му, проте їх також відклали.

Отже, у великих містах, водоканали яких обслуговують понад 100 тисяч споживачів, тарифи на воду не підвищували. Проте в лютому 2026 року Верховна Рада дозволила місцевій владі встановлювати тарифи на водопостачання. Це означає, що їх можуть змінювати під час воєнного стану.

Кого звільнили від сплати за комунальні послуги?