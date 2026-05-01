Продукт, який є майже на кожній кухні, дорожчає через війну в Ірані

Різке подорожчання нафти через конфлікт у Перській затоці спричинило потрясіння не лише на енергетичних ринках. Під ударом опинилися навіть харчові олії, ціни на які вже зростають до максимумів останніх років.

Чому олія дорожчає через нафту?

Це пов'язано з очікуваннями щодо збільшення попиту на біопаливо. Деталі пояснили в Bloomberg у п'ятницю, 1 травня.

Загалом ціни на олії, зокрема соняшникову, пальмову, ріпакову та соєву, наразі перебувають на найвищому рівні з часу після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.



Як зростали ціни на рослинні олії / Bloomberg, дані UN's FAO

Річ у тім, що в умовах дефіциту пального після початку війни в Ірані уряди різних країн дедалі більше звертають увагу на біопаливо, як-от етанол. Його виробляють із сільськогосподарських культур і використовують для автомобілів, суден та навіть літаків.

Ба більше, популярність такої альтернативи почала стрімко зростати ще на початку 2000-х років – на тлі курсу на "зелену" енергетику. Серед переваг відзначали:

створення стабільного ринку збуту на агрокультури;

побічні продукти виробництва, як-от корми для тварин, що допомагає стримувати ціни на м'ясо.

Проте зростання попиту на біопаливо має і зворотний бік. Критики застерігають, що розширення його виробництва може стати пріоритетнішим за продовольство, особливо в неврожайні роки.

До речі! Нещодавно в ООН уже попередили, що потенційний перехід на біопаливо посилить коливання цін на харчові продукти, особливо в Африці та Азії.

Наразі зміни вже відображається на полицях супермаркетів. Так, японська компанія Showa Sangyo цього тижня підняла ціни на олію для смаження на понад 25%.

Що відбувається з цінами в Україні?