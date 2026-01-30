Дорожче, ніж у США: за що росіянам доводиться платити більше, ніж американцям

У Росії середні роздрібні ціни на бензин вже перевищили ціни у США. Розрив між ними в найближчі роки продовжить зростати.

Що відбувається з цінами на пальне у США?

Літр пального у Сполучених Штатів коштує майже на п’ять рублів дешевше, ніж у країні-агресорці, повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Такі ціни актуальні станом на початок 2026 року. І це вкотре руйнує міф про "дешеві енергоносії" для російських споживачів.

Цінова динаміка цих двох країн розвивається у протилежних напрямах. Наприклад, у США ціни на пальне демонструють тенденцію до зниження. Це відбувається слідом за світовими котируваннями на нафту. У Росії ж ситуація зовсім протилежна – бензин стабільно дорожчає. Ба більше, тариф на пальне випереджає рівень інфляції.

Зверніть увагу! У січні 2026 року середні ціни зросли на 1,2%. Підвищення зафіксовано у 78 регіонах.

Прогнози для економіки Росії на найближчі роки невтішні. Американське Управління енергетичної інформації очікує зниження середньорічної ціни на нафту Brent у 2026 році.

Але російський уряд продовжує закладати у свої розрахунки нереалістичні показники. Через падіння експортних доходів нафтові компанії планують компенсувати свої втрати внутрішнім ринком.

Додатковий тиск створює і стан державних фінансів Росії. У Мінфіні вже попередили про суттєвий дефіцит бюджету через недоотримання нафтогазових доходів і авансування видатків,

– розповіли у розвідці.

Кремль має намір покривати цей розрив коштами фонду національного добробуту та підвищенням податків. І це ще один доказ системних проблем економіки Росії.

Зауважте! Крім того, це ще один фактор поглиблення відставання від розвинених країн.

Зокрема проблеми на окупованих територіях теж не відступають. У грудні у Криму знову відбувся дефіцит бензину та дизельного пального на автозаправках. Про це повідомив Центр вивчення окупації.

Попри запроваджені у жовтні ліміти на продаж бензину, знову виникли перебої з пальним на півострові. Аналогічна ситуація спостерігалась у Сімферополі.

Бензин А-95 зник із вільного продажу зник. Його відпускали лише за талонами та паливними картками.

