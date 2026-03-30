Дизель до 96 гривень за літр: якими будуть ціни на пальне в Україні протягом тижня

Ситуація на паливному ринку залишається напруженою. Експерти прогнозують нове зростання у вартості, адже дорожчають закупівельні ціни на пальне. Так, літр бензину в Україні може коштувати до 94 гривень.

Скільки буде коштувати пальне в Україні?

Про те, як зміниться вартість дизелю та бензину на тижні з 30 березня по 5 квітня, в етері День.LIVE розповів Станіслав Ігнатьєв.

Енергетичний експерт пояснив, що нині фіксують високу закупівельну вартість на постачання палива. Тобто саме цей показник змінює вартість ресурсів на АЗС і "штовхає ціну дизеля до високої позначки".

Так, експерт прогнозує, що на тижні дизель може коштувати по 95 – 96 гривень за літр, а бензин по 92 – 94 гривні/літр.

Водночас Ігнатьєв додав, що завдяки втручанню в ситуацію держави, ціни в Україні вдається більш-менш контролювати. Інші АЗС створюють конкурентоспроможні умови та ціни, відштовхуючись від показників "Укрнафти". Адже компанія погодилась на пропозицію країни працювати за мінімальною рентабельністю та взяти на себе роль "цінового якоря".

Інші ритейлери намагаються підтягуватись, щоб бути в конкурентному середовищі,

– зазначив експерт.

Зокрема він сказав, що цей приклад є показовим, коли "Укрнафта" створила можливості для своєї прибутковості, але й "повернулася обличчям до українців".

Яка ситуація на паливному ринку в Україні?

В коментарі для 24 Каналу Сергій Куюн, директор консалтингової компанії "А-95" поділився своїм прогнозом щодо ситуації з пальним.

Експерт каже, що основна проблема нинішньої ситуації в непрогнозованості.

Основні проблеми в тому, що ніхто не може спрогнозувати ціни на ринку. Саме це призводить до величезних спекуляцій, тому що всі страхуються й цінники заламують просто неймовірні. Хеджфонди деякий момент взагалі не працювали, тобто ніхто не хотів ці ризики на себе брати,

– пояснює Куюн.

Як приклад він наводить випадок, коли одного дня ціни на світовому ринку зростають на 20%, а наступного дня – навпаки зменшуються на 20%.

Зауважте! Станом на 30 березня, нафта коштує по 150 доларів за барель. Минуло тижня Цінник був на рівні 108 доларів.

Зокрема Сергій Куюн додає, що "у центрі уваги" залишається дизель. На ринку обмежені обсяги для закупівлі саме цього ресурсу, тож ситуація складна.

Зараз (дизель – 24 Канал) 87 – 88 гривень по-максимуму, я думаю, що до 90 (гривень за літр – 24 Канал) можемо на цьому тижні доскакати. По бензину більш спокійна ситуація, його дуже багато, є запаси, тому там не дуже якась видатна динаміка,

– акцентує експерт.

Зокрема він додав, що українські компанії вже майже закінчили контрактування на квітень. Нині ажіотажу серед споживачів немає.

Чи буде дефіцит пального у квітні?

Сергій Куюн пояснює, що купівля пального дуже залежить від низки чинників.

У деякі дні зупиняється оптовий ринок, нічого не продається, тому що начиталися новин, там Трамп вийшов і сказав, так, скоро війна закінчується, ціна впаде. Ну всі й склали руки: Трамп сказав в Америці, а в Хмельницькому сидять: нічого не будемо купувати, бо завтра впаде, який сенс,

– зазначив експерт.

Виходить, що саме такі ситуації "вгамовують ринок". Так, поки ніхто не купує нафту чи пальне фактично формується невеликий запас на майбутнє.

Зокрема дефіциту, за словами експерта, немає і не буде. Він пояснює це такими чинниками:

ринок почав згортатись і це б'є по споживанню;

трейдери знаходять, звідки брати ресурси в обхід обмежень, працюють у режимі "хтось з усіх боків щось привіз";

через високі ціни, за якими люди не готові купувати пальне, обсяги збуту зменшуються.

Водночас щодо цін – експерт додав, що до березня діяла формула котирування +50 доларів. Іншими словами – це була ціна на кордоні. Сьогодні ж вартість там складає 200 доларів.

Це навіть не котирування, це просто люди за свої послуги беруть отакі гроші, користуючись цією ситуацією,

– каже Сергій Куюн.

Тобто різниця у 150 доларів це не вища ціна самого продукту – це зміни у вартості послуг трейдерів чи перевізників. Саме так 15% до ціни додалися на рівному місці, лише через попередній ажіотаж.

