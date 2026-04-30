Стрибок цін на пальне: в АМКУ прокоментували ситуацію

У четвер, 30 квітня, очільник Антимонопольного комітету Павло Кириленко взяв участь в пленарному засіданні Верховної Ради. Зокрема він прокоментував ситуацію щодо коливання цін на нафтопродукти.

Що відомо про ситуацію на ринку пального?

Кириленко зазначив, що АМКУ поки що не бачить монопольних дій на ринку пального, про що йдеться на сайті Антимонопольного комітету.

Читайте також Паливний кешбек продовжили, але за новими правилами: що зміниться у травні

Річ у тім, що ціни на імпорт пального почали зростати ще на початку березня поточного року. Про це свідчать дані енергетичної митниці.

Павло Кириленко додав, що іноземні виробники та трейдери швидко відреагували на кризу на Близькому Сході. Відповідно, вони одразу підняли відпускні ціни.

Відтак аргументи вітчизняних АЗС щодо стрімкого зростання витрат на поповнення запасів знайшли своє певне підтвердження,

– сказав Кириленко.

За статистикою Platts, з 26 лютого до 31 березня ціни на дизель зросли на 86%.

Водночас вартість збільшилася на 58%.

Проте ціни на АЗС зросли лише на 39%.

Згідно зі словами очільника АМКУ, середні ціни на АЗС в Україні зростали повільніше. Наприклад, бензин – на 16%, а дизель – на 39%.

Павло Кириленко наголосив: Антимонопольний комітет бачить, що більшість мереж АЗС діяли та продовжують діяти по-різному. Але це не дає підстав для передчасних висновків щодо вчинення ними антиконкурентних узгоджених дій.

Ринок вільний, не монополізований, на ньому діють біля 1 200 операторів різного розміру, тому говорити про зловживання монополією недоречно на зараз,

– підсумував Кириленко.

Нагадаємо! АМКУ продовжує свої розслідування. Воно триває ще з 9 березня поточного року.

Про те, що Антимонопольний комітет не виявив доказів змови на ринку палива, писали ще 8 квітня. Про це повідомило медіа "Суспільне".

Згідно з текстом, підвищення вартості пального зумовлене об’єктивними ринковими факторами. Це стало відомо завдяки попереднім результатам розслідування щодо зростання цін на світлі нафтопродукти.

Кириленко сказав, що підвищення цін обумовлене зростанням собівартості пального, коливанням курсу гривні, збільшенням логістичних витрат та митних платежів.

Ба більше, всі українські оператори закуповують пальне майже тільки в Європі. А це також впливає на ринкові ціни.

Що ще слід знати про вартість пального?

Раніше АМКУ вже зобов'язав мережі АЗС встановити об'єктивні ціни на пальне. Про це йдеться у заяві від 24 квітня.

Згідно з інформацією, АЗС мають на це 10 днів. Слід наголосити, що рекомендації АМКУ є обов’язковими.

Експерт Сергій Куюн зокрема казав, що "всі мріють" продавати пальне по 60 гривень за літр, а не по 90 гривень. Куюн пояснив, що така вартість погано продається.

Водночас заробіток від цього не зростає, а лише стоїть на місці. Проблема полягає у тому, що продажів стає набагато менше, ніж було раніше.