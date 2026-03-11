Це спекуляції, – експерт пояснив, чому в Україні рекордно підскочили ціни на пальне

Те, що зростає на біржах, не є реальною ціною нафти. Це котирування, які відображають інтенсивність припливу чи відпливу спекулятивного капіталу, який прагне заробити на коливаннях вартості вторинних фінансових інструментів. Адже на біржах не торгують нафтою, там немає жодного експортера чи імпортера.

Про це в етері 24 Каналу наголосив експерт з енергетики Геннадій Рябцев, додавши, що на біржі присутні виключно фінансові спекулянти. Однак за традицією тренди, які відображаються через ці котирування, враховують у вартості реальних нафтопродуктів.

Чи буде дефіцит нафти в разі закриття Ормузької протоки?

Якщо на біржах формують висхідний чи низхідний тренди, то через 2 – 3 тижні ці котирування відображаються і в реальній ціні нафти. Це не відображається одразу, бо, як пояснив енергоексперт, нафта не може надійти від експортера до імпортера за годину чи протягом одного дня.

Зараз у світовому океані перебуває 1,2 мільярда барелів нафти (бочок), яка вийшла з портів на танкерах ще до початку війни на Близькому Сході, ще за старими цінами. Доки вона не прийшла до портів імпортерів, її вартість буде такою, як була,

– озвучив Рябцев.

Крім того, якщо Ормузьку протоку повністю перекриють і жоден танкер через неї не зможе пройти, тоді нафти у світовому океані, яка прямує від однієї точки до іншої, стане не 1,2 мільярда, а 1 мільярд. Тобто, зі слів експерта, дефіциту нафти не буде. Адже у світі щодоби видобували до загострення на Близькому Сході на 3 мільйони бочок більше, ніж була потреба.

Чому в Україні суттєве здорожчання?

Експерт зауважив, що реальна ціна нафти зараз нижча, аніж вартість котирувань. Вона зростатиме, але не на 40% як бачимо зараз на світових нафтових біржах.

Оскільки 99,9% споживачів у світі не знають цієї відмінності, то трейдери, які продають нафтопродукти, користуються цим для того, аби заробити,

– пояснив Рябцев.

Наприклад, у Польщі чи Ізраїлі, з його слів, де все цивілізовано й зрозуміло, зростання цін відбувається, але трейдери заробляють не більше, ніж 7% на вартості проданих нафтопродуктів. А от в Україні, які пояснив експерт з енергетики, ринок неконкурентний і нецивілізований.

В нашій державі картель, а це об'єднання найбільших операторів, які встановлюють ціни не ті, які об'єктивно визначаються співвідношенням між попитом і пропозицією, а роблять це, як наголосив Рябцев, самостійно.

"Тому зараз у нас "плюс" 25% до роздрібної ціни бензину, дизельного пального. При чому останнє дорожчає швидше, ніж бензин через збільшення попиту. У здорожчанні, яке становить 25%, як пояснив експерт, половина – це виключно спекуляції, які наш уряд не бачить, бо він не здатний навіть розрахувати структуру ціни не залежно від операторів, визначити націнку", – підкреслив Рябцев.

Експерт з енергетики підсумував, що потрібно, аби український уряд примусив, маючи достатньо для цього інструментів, розкрити структуру роздрібної ціни кожного оператора, який працює на ринку.

