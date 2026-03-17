"Більше змова, ніж конкуренція": Гетманцев отримав відповідь від АМКУ щодо цін на пальне

Народний депутат, а також очільник Комітету Верховнох Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики повідомив, що отримав відповідь від Антимонопольного комітету України. Він надсилав депутатське звернення 4 березня.

Що відомо про підняття цін на пальне?

Він пояснив, що наразі у фокусі – одночасне підняття цін різними мережами АЗС, про що йдеться у Telegram-каналі Данила Гетманцева.

Гетманцев зазначив, що це більше схоже на змову, ніж на конкуренцію.

За результатами розгляду звернення Антимонопольний комітет розпочав справу за ознаками можливих антиконкурентних узгоджених дій на ринку бензину та дизельного пального,

– написав Гетманцев.

Він додав, що у разі встановлення порушень передбачені штрафи. Вони становлять до 10% річного доходу компаній.

Зауважте! Данило Гетманцев повідомив, що наразі триває розслідування, а ситуація перебуває на контролі.

У відповіді, яку продемонстрував Гетманцев, йдеться про те, що попередній аналіз свідчить: на формування цін на пальне впливає низка об'єктивних факторів, зокрема:

раптове зростання попиту на пальне;

ситуація на ринках закупівлі;

скорочення пропозиції пального;

зростання логістичних витрат;

зростання світових котирувань бензину та дизельного пального.

Водночас наявність таких факторів сама по собі не виключає можливості антиконкурентної поведінки учасників ринку. Тому Комітет розпочав розгляд справи 9 березня поточного року.

Нагадаємо, що очільник комітету Павло Кириленко раніше вже називав причини підвищення цін на пальне:

збільшення попиту;

скорочення запасів;

підвищення фактичної вартості палива;

зростання вартості логістики;

обмеження порівняння умов зберігання;

скорочення пропозиції від європейських постачальників.

Важливо! Також він відзначив зупинку найбільшого НПЗ в Україні.

