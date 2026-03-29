Це спекуляції, – експерт спрогнозував, що буде з цінами на пальне найближчим часом

Після загострення ситуації на Близькому Сході, блокування Іраном Ормузької протоки ціни на пальне в Україні та Європі суттєво зросли. Ці скачки цін більше підігріті спекулянтами на європейському та українському ринках.

Про це в етері 24 Каналу наголосив головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус, підкресливши, що вони використали події на Близькому Сході, підвищили ціни, заявляючи про те, що невідомо буде у світі нафта чи ні.

Від кого Європа отримує нафту?

Песимістичні погрози спекулянтів супроводжуються значним підвищенням цін на пальне. Як пояснив головний консультант Націнституту стратегічних досліджень, вони завжди так діють, кажучи, що будуть вкрай драматичні наслідки.

Це спекуляції й стосуються вони не лише України, а і Європи. Там відбулось подорожчання бензину і дизелю, але якщо подивитися, звідки вона отримує нафту, то основні постачальники – це країни, які розташовані на південному узбережжі Середземного моря (Алжир, Лівія). Ще в списку постачальників Нігерія,

– вказав Ус.

Варто пригадати ситуацію останніх років, зокрема період початку пандемії коронавірусу. Тоді також прогнозували глобальну економічну кризу, казали, що світова торгівля, згідно з песимістичним прогнозом, скоротиться на 31%, а з огляду на оптимістичний – на 11%. Насправді ж відсоток становив 5. Але ж під ці прогнози надрукували грошей, що призвело потім до інфляції.

Що буде далі з цінами на пальне?

Сьогодні ціни на пальне в Європі й Україні лякають покупців. Особливо це стосується вартості дизелю на тлі початку посівної кампанії. Ус пояснив, що від того, скільки аграрії витрачатимуть на нього, залежатимуть ціни на врожай восени. Однак він констатує, що все-таки ситуація на ринках пального потроху вгамовується.

"Цінова ситуація найближчими тижнями має стабілізуватися. Тому що апокаліпсичні заяви про те, що на нафтовому континенті не буде цього ресурсу, не відповідають дійсності. В Україні вже зафіксовано, що окремі приватні мережі АЗС знизили ціни на пальне, що дає підстави очікувати, що в наступні тижні це продовжиться", – підсумував Ус.

Зауважте! Експерт з енергетики Геннадій Рябцев також вважає ситуацію довкола суттєвого підвищення цін на пальне – спекуляціями. Він пояснив, що навіть якщо Іран повністю перекриє Ормузьку протоку і ні одне судно з нафтопродуктами не пройде там, дефіциту нафти все одно не буде. Оскільки до загострення на Близькому Сході кожні 24 години у світі видобували на 3 мільйони бочок нафти більше, ніж в цьому була необхідність.

Ситуація на ринку пального: які кроки робить уряд?