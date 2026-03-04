Дорожче, ніж в Україні: як війна в Ірані підняла ціни на пальне в Європі
- Вартість пального в Європі значно зросли через війну в Ірані, зокрема в Німеччині, де ціна літра бензину може досягати 2,48 євро.
- В інших країнах ЄС, таких як Франція, Італія, Португалія і Греція, також спостерігається суттєве підвищення цін на бензин і дизель.
Війна в Ірані б’є по гаманцях не лише українських, але й європейських водіїв. У Німеччині одна заправна станція підняла ціни на бензин вже до 2,47 євро (понад 120 гривень).
Які ціни на пальне в Німеччині?
На сьогодні ціни на пальне в Європі у більшості країн значно випереджають українські, свідчать дані порталу Fuelо.
Відучора ціни ще підскочили і, наприклад, у Німеччині, в середньому літр 95-го бензину обходиться у 1,96 євро (98,5 гривні).
Та деякі заправки підкрутили ціни ще вище. Наразі найдорожчою німецькою АЗС вважається станція ESSO A3 Donautal West, пише Bild.
На цій заправці пальне коштує:
- літр Super – 2,48 євро (124,6 гривні);
- літр Super E10 – 2,41 (121,1 гривні);
Ця АЗС розташована неподалік міста Пассау, що у Баварії. Вона знаходиться на автобані A3, поблизу кордону з Австрією.
Через активний транзитний рух у напрямку Відня, обмежену конкуренцію та відсутність альтернатив поблизу ціни тут традиційно високі. Втім, у період криз націнка стає особливо відчутною,
– зазначає видання.
Таким чином, за 50 літрів пального Super на цій АЗС водієві доведеться заплатити 123,95 євро. Тоді як в середньому по країні той же об'єм бензину обійшовся б приблизно у 94,75 євро.
Важливо! За підрахунками видання, від п'яниці, 27 лютого, ціни на пальне в Німеччині зросли в середньому вже на 6 – 9 євро за 50 літрів бензину.
Які ціни в інших країнах ЄС?
В інших країнах Євросоюзу ціни на бензин і дизель теж підскочила суттєво, наприклад, у Франції, Італії, Португалії, Греції тощо. За даними Fuelо, 4 березня в середньому пальне коштує:
Франція
- бензин 95-й – 1,82 євро (91,45 гривні);
- дизель – 1,83 євро (91,96 гривні).
Італія
- бензин 95-й – 1,80 євро (90,45 гривні);
- дизель – 1,88 євро (94,47 гривні).
Португалія
- бензин 95-й – 1,79 євро (89,95 гривні);
- дизель – 1,73 євро (85,92 гривні).
Греція
- бензин 95-й – 1,74 євро (87,43 гривні);
- дизель – 1,54 євро (77,39 гривні).
Дещо дешевше бензин у Бельгії (1,60 євро), Іспанії (1,58 євро), Естонії (1,51 євро), Латвії (1,53 євро), Литві (1,49 євро) тощо.
Але лідерство за цінами на пальне, за даними порталу, утримують Нідерланди, де бензин в середині тижня коштує 2,19 євро в середньому (110,05 гривні), а дизель – 2,02 євро (101,5 гривні).
Важливо! Усі розрахунки у гривні проведені за допомогою конвертера валют сайту "Мінфін".
Чому ростуть ціни на пальне?
В Україні також зафіксували зростання цін на пальне. У Києві 4 березня літр бензину А-95 на АЗС продають у середньому від 63,99 до 73,99 гривні. Вартість преміального бензину Pulls 100 ще вища – від 78,99 до 80,99 гривні за літр.
Енергетичний експерт Геннадій Рябцев у коментарі 24 Каналу пояснив, що загострення ситуації навколо Ірану може стати інформаційним приводом для підвищення цін на бензин і дизель. За його словами, найближчими днями ринок може демонструвати доволі емоційну реакцію на новини з Близького Сходу.
Водночас значна частина військових ризиків уже була закладена у світові ціни на нафту, а нинішні коливання частково пов’язані з бажанням окремих гравців скористатися ситуацією.
Конфлікт у регіоні вже кілька днів утримує нафтові ринки в напрузі. Особливу увагу інвестори приділяють Ормузькій протоці, через яку проходить близько 20% світових поставок нафти. Будь-які загрози для судноплавства в цьому районі одразу позначаються на котируваннях, а відтак і на цінах на пальне.