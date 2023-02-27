Цінники зростуть: продукти в Україні можуть подорожчати
За прогнозами експертів ціни на хліб та фрукти можуть вирости. Все через втрачений експортний потенціал та неспроможність забезпечити внутрішнє виробництво.
На які продукти зросте ціна
Голова Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук в ефірі телемарафону заявив, що ціни на хліб та фрукти в Україні можуть вирости.
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Як пояснюють, це все через те, що в нинішніх умовах знизився експортний потенціал, а забезпечення внутрішнього виробництва не таке, як до війни. Крім того, цьогоріч можливо скорочуватимуть площі засівання.
Дефіциту овочів не буде
За словами Марчука, в Україні у 2023 році не очікується дефіциту овочів. До прикладу. ще на початку повномасштабної війни фермери з центральної та західних областей почали засаджувати більше садів й вирощувати більше овочів, навіть попри можливі ризики.Цікаво, що зараз у нас на високому рівні імпорт продуктів. Навіть без власного урожаю, є можливість покрити попит саме імпортними овочами та фруктами. Але тоді ціна на них буде вищою.
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Тобто ціна буде залежати від того скільки буде власного урожаю й на скільки завезуть імпортних продуктів.