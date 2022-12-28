Війна, високий курс та підвищений попит: як та чому дорожчали продукти у 2022 році

Протягом 2022 року продукти суттєво подорожчали, деякі зросли у ціні на майже 80%. У скільки цьогоріч обійдеться українцям святковий стіл та що стало драйвером зростання, розповідаємо далі.

Що впливало на зміну цін цьогоріч

Через повномасштабну війну у 2022 році економіка країни зіштовхнулася з новими викликами. Аналітик Максим Гопка у коментарі 24 каналу зауважив, що споживчі ціни на продукти харчування з кожним місяцем зростали в ціні.

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Максим Гопка Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Збільшення вартості енергії, палива, змінення логістичних шляхів, зменшення валютних надходжень та інші фактори спричинили збільшення загального рівня цін на товари. Найбільше це вплинуло на ту групу товарів, виробництво яких є енергомістким або потребує термічної обробки, а також на товари, котрі потрібно зберігати в холоді.

Крім цього, зміна шляхів експорту та блокування портів – є ще одним фактором, від якого залежать ціни цього року. Також, аналітик зауважує, що потрібно враховувати й те, що купівельна спроможність громадян протягом року знижувалась через зменшення власних доходів.

За даними Державної служби статистики України, ціни на основні продукти за рік зросли майже в усіх категоріях зауважує аналітик УКАБ, але найбільше станом на листопад змінились:

Свинина – 166,87 гривні за кілограм, ріст на 35%;

Яйця – 63,35 гривні за десяток, ріст у 2 рази;

Цибуля ріпчаста – 31,23 гривні за кілограм, ріст у 2,8 раза;

Крупи гречані – 79,16 гривні за кілограм, ріст на 71%;

Сало – 170,24 гривні за кілограм, ріст на 77%.

Які продукти подорожчали найбільше за рік

Інститут аграрної економіки порахував, що найбільшого подорожчання – більше ніж у 2 рази – 2022 року зазнали яйця. М’ясні та ковбасні вироби, сир та риба подорожчали на 30 – 35%. Вітчизняні вино-горілчані вироби зросли в ціні мінімум на 25 – 30%, а імпортні подорожчали майже на 50%.

З початку 2022 року суттєво – більше ніж в удвічі – зросли ціни на цитрусові та банани, які є об’єктивно-необхідним імпортом. На початку грудня 2022 року апельсини коштували 64 – 70 гривень за кілограм, мандарини 50 – 58 гривень за кілограм, лимони – 60,50 гривень за кілограм, банани – 60 гривень за кілограм.

Експертка Інституту аграрної економіки у коментарі 24 каналу пояснила, що є ціла низка чинників, котрі спонукають зростання цін на продукти харчування в Україні.

Інна Сало Завідувачка відділу ціноутворення та аграрного ринку Інституту аграрної економіки Перш за все, це спричинений повномасштабним вторгненням Росії на територію України підвищений попит, коли люди скуповують продукти першої необхідності та тривалого строку зберігання.

Негативно впливає на цінову ситуацію в Україні:

порушення логістичних ланцюгів,

взаємозв’язків між учасниками ринку та реальних можливостей налагодження логістики,

здорожчання пального і зростання цін на енергоносії.

Що стосується, перш за все експортоорієнтованих продуктів, то слід враховувати девальвацію національної валюти та стрімке зростання курсу долара та євро, підкреслює Інна Сало.

На цінові коливання на внутрішньому ринку м’яса, зокрема, впливають:

втрата через війну поголів’я та виробництв;

зміни у виробничих витратах – відсутність чи здорожчання кормів, підвищення вартості ветеринарних препаратів, пально-мастильних матеріалів, зростання закупівельних цін тощо.

Як змінилась ціна пального та курс за рік

Ціна пального весною 2022 року почала зростати через дефіцит, зміни ланцюжків постачання, ракетні удари Росії по нафтобазам в Україні тощо. Вже влітку дефіцит пального вдалось подолати, однак ціна пального все ще залишається високою. Детальніше про це, читайте тут.

Що стосується курсу гривні до долара, то НБУ з початком повномаштабної війни зафіксував його, але 21 липня підняв його на 25% до 36,6 гривні за долар. Сьогодні готівковий долар перебуває в коридорі від 40 до 41 гривні.

До теми "Дуже гідно": як гривня пройшла рік повномасштабної війни

Що буде з ціною яєць у 2023 році

Курячі яйця стрімко почали зростати восени чим викликали чимало занепокоєння у населення. Навіть попри те, що вартість цієї категорії продукту дещо знизилась у листопаді, панічні настрої ще присутні серед населення.

Згідно з даними Держстату у листопаді ціна десятка яєць становила 63,33 гривні.

За даними "Мінфіну", на початку грудня 2022 року ціна на яйця в магазинах склала 74,2 гривні за десяток.

За прогнозними оцінками науковців Інституту аграрної економіки, у першому півріччі 2023 року стрімкого здешевлення яєць не очікується – через сезон низької продуктивності несучості курей та підвищений попит у Великодні свята.

Припускається, що ціна може залишитися на рівні 75 гривень за 10 штук,

– розповіли в Інституті 24 каналу.

У скільки обійдеться святковий стіл у 2022 році

За розрахунками науковців Інституту аграрної економіки, цього року вартість традиційного новорічного столу зросте на 44 % проти минулого року. Відтак цьогоріч українській родині з чотирьох осіб новорічний стіл обійдеться у близько 2 655 гривень.

Найбільше зростання спостерігається по м’ясних та молочних продуктах,

– зазначає Інна Сало.

Цьогоріч Новий рік припадає на вихідні, однак через воєнний стан у січні населення не матиме додаткових вихідних.