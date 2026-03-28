Ціни підскочать мінімум на 10 гривень: у маршрутках Львівщини здорожчає проїзд
- На Львівщині планується підвищення тарифів на проїзд до 45 гривень через зростання вартості дизелю.
- Перевізники Львова також пропонують підвищити тарифи на 10 гривень, але міська рада розглядає варіанти компенсації витрат без підвищення цін для пасажирів.
На міжміських та приміських маршрутах Львівщини знову зростуть ціни на проїзд. Перевізники планують підняти тарифи вже на початку квітня.
Як здорожчає проїзд на Львівщині?
Ціна однієї поїдки у маршрутці збільшиться мінімум з 35 до 45 гривень, як свідчать дані ВГО "Всеукраїнська асоціація автомобільних перевізників".
Підвищення тарифів називають вимушеним кроком через нестабільність паливного ринку та різке зростання вартості дизелю в Україні.
За словами перевізників, найближчими місяцями експерти не прогнозують стабілізації ринку, а паливо лише дорожчатиме.
Зараз закупівельна дрібногуртова ціна на дизель сягає 90 грн за літр. Попередні тарифи на проїзд в приміському і міжміському автомобільному транспорті розраховані при вартості пального 55,6 грн за літр,
– пояснили в асоціації.
Через це автотранспортні підприємства з чинними тарифами на проїзд змушені фактично витрачати 80 – 85% прибутку на заправку автобусів. Відповідно, ціну квитків хочуть підняти.
Півдищення вартості проїзду у приміських та міжміських автобусах Львівщини планують вже у першій декаді квітня. При цьому пасажирам потрібно враховувати, що нові тарифи будуть різними залежно від поїздки:
- мінімальо проїзд коштуватиме 45 гривень;
- починаючи з 2-ї зони (тобто 5+ кілометрів) тариф за 1 пасажирокілометр складатиме 3,30 гривні.
В асоціації наголосили, що різні підприємства самостійно встановлюють свої тарифи, тому ціна одного пасажирокілометра може відрізнятися. Проте різниця коливатиметься на рівні 10 – 15 копійок між перевізниками.
Важливо! Це вже друге підвищення вартості проїзду за місяць. На початку березня перевізники Львівщини підняли ціни на проїзд у приміських та міжміських маршрутках з 30 до 35 гривень.
Чи здорожчає проїзд у Львові?
Перевізники Львова теж хочуть підняти ціни на проїзд через здорожчання пального. Вони вже звернулися з відповідною пропозицією до Львівської міської ради. Зокрема, пропонують підвищити тарифи на 10 гривень.
Однак в міськраді розглядають кілька варіантів щодо вартості проїзду:
- підвищити тарифи на проїзд;
- або тимчасово змінити деякі правила роботи е-квитка, що дозволить компенсувати витрати перевізників, не піднімаючи ціни для пасажирів.
Серед змін розглядають, наприклад, такі заходи:
- тимчасово призупинити безкоштовні пересадки, щоб перевізникик не втрачали кошти;
- врегулювати оплату пільгового проїзду для мешканців інших громад.
Річ у тім, що зараз близько 14% пільгових поїздок у львівському транспорті припадає на людей з інших громад. Тому місто фактично платить за ці перевезення зі свого бюджету.
Поки оптимальне рішення шукають.
Важливо! У будь-якому разі для ветеранів війни, людей з інвалідністю через війну, родин загиблих і дітей з інших громад, які навчаються у львівських школах, пільги залишаться.
Чому ростуть ціни на пальне?
Директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн пояснив, що різке подорожчання пального пов’язане насамперед з ажіотажним попитом. За його словами, ситуація загострилася після ескалації конфлікту на Близькому Сході, що одразу відобразилося на цінах.
Втім, експерт з енергетики Володимир Омельченко у коментарі 24 Каналу зазначив, що майже половину вартості нафтопродуктів, тобто до 47%, формують податки, зокрема акцизи та ПДВ. Особливо відчутним це навантаження є для малих і середніх трейдерів.
На цьому тлі експерт навіть пропонував розглянути можливість тимчасового зниження акцизу на дизельне пальне у період високих цін. Такий крок, на його думку, міг би стати альтернативою державному кешбеку на пальне.
Водночас президент Володимир Зеленський досяг домовленості з однією з мереж автозаправних станцій щодо роботи з мінімальною рентабельністю. Фактично йдеться про продаж пального без великої націнки, що має стати орієнтиром для інших операторів ринку.