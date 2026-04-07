В одному з великих міст може зрости вартість проїзду: мер доручив переглянути тарифи

У Києві зросте вартість проїзду у громадському транспорті. Зокрема ціни не переглядали майже 10 років – з 2018 року.

Що відбувається з проїздом у Києві?

Переглянути тарифи доручив мер столиці Віталій Кличко.

Віталій Кличко Мер Києва За зверненням профільних Департаментів КМДА та профспілок транспортних підприємств міста дав доручення Департаментам економіки та транспорту підготувати розрахунки на основі економічного обґрунтування щодо перегляду тарифів на проїзд в громадському транспорті столиці.

Мер міста нагадав, що вартість проїзду в Києві залишається найнижчою в Україні, і її не переглядали з 2018 року.

Здорожчання пального, електроенергії, витратних матеріалів, логістики змушує міську владу наблизити вартість проїзду до економічно обґрунтованого,

– пояснив Кличко.

Він також додав, що Київ здійснює заходи з енергостійкості міста, тому Київрада буде вимушена перерозподілити деякі статті бюджету столиці. Водночас транспорт у місті є дотаційним – за цей рік 12 мільярдів гривень на цей рік, до прикладу.

Крім того, уряд багато років не компенсує місту гроші за безоплатний проїзд пільгових пасажирів.

Ці гроші (сотні мільйонів гривень щороку) теж ідуть з бюджету Києва,

– зазначив Віталій Кличко.

Зменшення колосальної дотації на транспорт дозволить спрямувати частину цих коштів на підготовку до наступного опалювального сезону.

Зверніть увагу! Зокрема у березні зросла вартість проїзду в електричках Київщині, про що повідомили у "Пасажири Києва". 3 11 березня на території міста та області ввели в дію плата за послуги з оформлення приміських квитків.

