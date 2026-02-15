Росіяни заплатять за війну: з дешевими товарами доведеться розпрощатися

Росіянам більше не знайти товари на маркетплейсах за низькими цінами. У 2026 році російський уряд запровадив зміни до податкового законодавства, які поклали край дешевим покупкам.

Як зростуть ціни в Росії?

Удар прийшовся на онлайн-торгівлю в Росії, яка змушена підлаштовуватися під нові податкові вимоги. А від цього безпосередньо постраждають гаманці покупців, пише Служба зовнішньої розвідки України.

Дивіться також: Жодної прибуткової галузі не лишиться: ЄС готує новий удар по економіці Росії

За оцінками СЗРУ, ціни зростуть щонайменше на 5% лише цього року. Ба більше, далі буде лише гірше, особливо для малого бізнесу.

Для підприємців, які працюють на спрощеній системі оподаткування, знизили ліміт річного обороту продукції втричі – з 60 до 20 мільйонів рублів. Згодом буде ще менше – 10 мільйонів.

Порушникам обмеження доведеться заплатити податок на додану вартість (ПДВ) за новою ставкою у 22%.

У результаті маржинальність падає, а витрати бізнес просто перекладає на кінцевого споживача,

– говорять у розвідці.

Важливо! З 1 січня 2026 року у Росії ставку ПДВ збільшили з 20% до 22%, пише Business Insider. Після цього країна увійшла до двадцятки держав світу за рівнем цього податку. А серед країн поза Європою взагалі зайняла перше місце за рівнем ПДВ на рівні з Уругваєм.

Чим пояснюється зростання цін?

Водночас полегшити становище за рахунок обхідних шляхів продавцям не вдасться. Влада в Росії посилює контроль над імпортними товарами, намагаючись перекрити "сірі" схеми.

У підсумку партії конфіскуються, а митні витрати зростають. Від цього ціни зростуть ще на 10 – 30%.

Все разом це веде до того, що маркетплейси більше не зможуть пропонувати дешеву електроніку, одяг чи іграшки та значно піднімуть на них ціну.

Ці процеси – прямий наслідок деградації російської економіки через розв’язану війну проти України. Санкції, ізоляція, розрив логістичних ланцюгів і фіскальний тиск руйнують конкурентне середовище. Замість тисяч дрібних продавців залишаться великі гравці, які продають за значно вищими цінами,

– додають в СЗРУ.

Важливо! У відомстві упевнені, що скоро у Росії здорожчає майже все, а вибір товарів скоротиться до мінімального. Таку ціну росіянам доводиться платити за війну проти України та системні прорахунки Кремля в економічній політиці.

Навіщо Росії нові податки?