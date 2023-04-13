Вартість вже не та, що раніше: у скільки обійдеться великодній кошик цьогоріч

За декілька днів українці святкуватимуть Великдень. Однак за понад рік повномасштабної війни ціни на продукти змінилися. І якщо раніше сім'я могла витратити на свята до 1 000 гривень, то зараз їй прийдеться віддати понад 1 200 гривень.

Цьогоріч великодній кошик здорожчав порівняно з минулим роком. Якщо у 2022 році вартість його становила 972 гривні, то цього року вона перетнула позначку у понад тисячу гривень.

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У скільки обійдеться великодній кошик для сім'ї

У коментарі 24 Каналу академік НААН Юрій Лупенко зауважує, що традиційні паска, яйця, домашня ковбаса, буженина, сало, вершкове масло, м'який і твердий сири, хрін та сіль обійдуться на родину з чотирьох осіб близько 1 208,78 гривні.

Це на 24,4% дорожче, ніж торік, коли такий же набір продуктів коштував 972 гривні,

– додає він.

Крім того, якщо сім'я бажає доповнити кошик такими складовими, як помідори, огірки, яблука чи червоне вино, то вартість зросте до 1 463 гривні.

На таке різке здорожчання продуктів вплинули чимало факторів: від суттєвих матеріальних втрат економіки країни та українських сімей внаслідок повномасштабної війни до складнощів з переміщенням продукції.

Вартість великоднього кошика у 2023 році / Інфографіка 24 Каналу

Які продукти найбільше здорожчали

За словами Наталії Герасименко, експертки сектору "Сільське господарство" Офісу ефективного регулювання BRDO найбільше зараз коштують яйця, ціна яких зросла більше, ніж удвічі.

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Ця тенденція триває ще з минулого року та пов’язана зі скороченням поголів’я, подорожчанням кормів та ускладненою логістикою. Водночас на 12% подешевшало борошно — один із ключових інгредієнтів паски, який враховано в її вартість,

– пояснює Герасименко.

Наступним за шкалою подорожчання стало м'ясо – на 29,86%, водночас паска зросла на 26,08%, а от алкоголь на 4,27%.