Аби уникнути дефіциту яєць: що мають зробити виробники

Підприємства, які виробляють лотки для курячих яєць мають бути зараховані до критичної інфраструктури. В іншому випадку, Україна може стикнутися із дефіцитом яєць.

Дефіцит яєць через лотки: що це означає

Через те, що птахофабрики увійшли до переліку критичної інфраструктури, а виробники яєчних лотків – ні, яйці можуть стати дефіцитними. Про це каже власник інвестиційного холдингу EFI Group Ігор Ліскі.

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Це може спричинити критичну нестачу упаковки для яєць і, відповідно, призвести до дефіциту такого соціально значущого харчового продукту,

– пояснює Ліскі.

Нагадуємо, що внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну чимало птахофабрик постраждали, а деякі з них опинилися на окупованих територіях. Саме тому ринок упаковки для яєць звузився.

Знищення підприємства впливає на ціну

Ще восени 2022 року в Донецькій області росіяни знищили підприємство, що виробляло пів мільйона курячих яєць. Внаслідок цього загинуло понад 800 тисяч курей.

Аналітики вважають, щоТому навіть локальні проблеми можуть вплинути на загальну ситуацію.

Як приклад, навесні 2022 року перестала працювати Чорнобаївська птахофабрика. Через це поголів'я курей зменшилося, а ціна на яйця підскочила.

Крім того, ціни зросли ще й у звʼязку із відключеннями електроенергії. Виходить так, що підприємство або взагалі призупиняє виробництво через, що продукція скорочується, або використовує генератори, що, відповідно, збільшує вартість яєць.

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Є надія, що ціна на яйця може стабілізуватися

За прогнозами аналітикині Українського клубу аграрного бізнесу Світлани Литвин, вже найближчим часом курячі яйця можуть подешевшати – на 10 – 15%, а наприкінці квітня у 2023 році взагалі ціна може спасти на 35 – 40%.

Більш суттєве зниження ціни спостерігатиметься після Великодня, який буде на початку квітня цього року,

– додає аналітикиня УКАБ.