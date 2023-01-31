Дефицит яиц из-за лотков: что это значит
Из-за того, что птицефабрики вошли в список критической инфраструктуры, а производители яичных лотков – нет, яйца могут стать дефицитными. Об этом говорит владелец инвестиционного холдинга EFI Group Игорь Лиски.
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Это может вызвать критическую нехватку упаковки для яиц и, соответственно, привести к дефициту такого социально значимого пищевого продукта,
– объясняет Лиски.
Напоминаем, что в результате полномасштабного вторжения России в Украину многие птицефабрики пострадали, а некоторые из них оказались на оккупированных территориях. Именно поэтому рынок упаковки для яиц сузился.
Уничтожение предприятия влияет на цену
Еще осенью 2022 года в Донецкой области россияне уничтожили предприятие, производившее полмиллиона куриных яиц. В результате погибли более 800 тысяч кур.
В качестве примера весной 2022 года перестала работать Чернобаевская птицефабрика. Поэтому поголовье кур уменьшилось, а цена на яйца подскочила.
Кроме того, цены выросли еще в связи с отключениями электроэнергии. Выходит так, что предприятие либо вообще приостанавливает производство из-за того, что продукция сокращается, либо использует генераторы, что соответственно увеличивает стоимость яиц.
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Есть надежда, что цена на яйца может стабилизироваться
За прогнозами аналитики Украинского клуба аграрного бизнеса Светланы Литвин, уже в ближайшее время куриные яйца могут подешеветь – на 10 – 15%, а в конце апреля в 2023 году вообще цена может спасти на 35 – 40%.
Более существенное снижение цены будет наблюдаться после Пасхи, которая будет в начале апреля этого года,
– добавляет аналитика УКАБ.