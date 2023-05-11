Колись різко дорожчали, зараз дешевшають: яйця влітку стануть ще доступнішими
У 2022 році вартість яєць била рекорди. За десяток подекуди можна було віддати від 80 до 90 гривень, а інколи навіть більше. Однак зараз ситуація на ринку змінюється.
У жовтні 2022 року яйця в Україні рекордно зросли у ціні. За невеликий проміжок часу вони подорожчали на 50%.
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Наприклад, перед минулим Великоднем українці за десяток яєць платили 36 гривень, а вже цього року – на рівні 71–74 гривень. Цікаво, що після свят вартість почала падати.
Чи подешевшають яйця
Максим Гопка, аналітик УКАБ, у коментарі 24 Каналу розповів, що ціни на яйця мають тенденцію до зниження вже з початку травня, як і прогнозувалося раніше. Відтак після Великодня ціни в супермаркетах знизились на 9–12% і варіюються в межах 60,53–70 гривень за десяток.
Поголів’я курей-несучок поступово відновлюється і з потеплінням та збільшенням світлого дня витрати на електроенергію знижуються, що також вплине на собівартість продукту. До середини літа ціна може ще просісти на 15%.
Експерт додає, що важливими факторами подальшого скорочення цін буде:
- нарощення поголів’я,
- збільшення пропозиції яєць від приватних господарств,
- тепла погода,
- стабільність цін на корми.
Якою буде ціна яєць влітку
Олег Катеринич, експерт з птахівництва та співробітник НААН, прогнозує, що влітку за одне яйце доведеться платити десь 2,5–3 гривні.
Традиційно влітку вартість яєць знижується на 30–50% порівняно з початком весни. Хоча тиждень тому відпускна ціна з птахофабрик вже коливалася десь близько 3 гривень.
Зараз вона трішки збільшилася, але це та мінімальна позначка, яка на цей час більш-менш оптимальна для виробника.
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Яєць на ринку достатньо
Олег Катеринич пояснив, що на вартість яєць впливає декілька факторів:
- Зернові корми;
- Енергоносії;
Втім, ситуація зі світлом в Україні стабілізувалася й негативного впливу не має. Хоч прогнозують, що влітку можливі знову відключення електроенергії через ремонт.
- Кількість птахофабрик, що працюють;
Декілька великих птахофабрик не працюють зараз внаслідок війни, але курей яєчного напрямку продуктивності в Україні достатньо з урахуванням того, що чимало споживачів виїхало з країни.
Держкомстат поки не наводив статистику щодо загального зменшення яєць за минулий рік. Але можна казати, що внутрішній ринок заповнений,
– додає експерт.
Потішив він й тим, що понад 3 гривні за штуку яйця не будуть коштувати влітку точно. Але таке можливе восени. Тоді потрібно звернути увагу на тенденцію збору зернових.