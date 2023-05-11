Когда-то резко дорожали, сейчас дешевеют: яйца летом станут еще доступнее

В 2022 году стоимость яиц била рекорды. За десяток иногда можно было отдать от 80 до 90 гривен, а иногда даже больше. Однако сейчас ситуация на рынке меняется.

В октябре 2022 года яйца в Украине рекордно выросли в цене. За небольшое время они подорожали на 50%.

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К примеру, перед прошлой Пасхой украинцы за десяток яиц платили 36 гривен, а уже в этом году – на уровне 71 – 74 гривен. Интересно, что после праздников стоимость начала падать.

Подешевеют ли яйца

Максим Гопка, аналитик УКАБ, в комментарии 24 Каналу рассказал, что цены на яйца имеют тенденцию к понижению уже с начала мая, как и прогнозировалось ранее. После Пасхи цены в супермаркетах снизились на 9–12% и варьируются в цене от 60,53–70 гривен за десяток.

Максим Гопка Аналитик УКАБ Поголовье кур-несушек постепенно восстанавливается и с потеплением и увеличением светлого дня расходы на электроэнергию снижаются, что также повлияет на себестоимость продукта. К средине лета цена может еще просесть на 15%.

Эксперт добавляет, что важными факторами дальнейшего сокращения цен будут:

наращивание поголовья,

увеличение предложения яиц от частных хозяйств,

теплая погода,

стабильность цен на корма

Какой будет цена яиц летом

Олег Катеринич, эксперт по птицеводству и сотрудник НААН, прогнозирует, что летом за одно яйцо придется платить где-то 2,5 – 3 гривны.

Олег Катеринич Эксперт по птицеводству, сотрудник НААН Традиционно, летом стоимость яиц снижается на 30–50% по сравнению с началом весны. Хотя неделю назад отпускная цена с птицефабрик уже колебалась около 3 гривен.

Сейчас она немного увеличилась, но это та минимальная отметка, которая в настоящее время более или менее оптимальна для производителя.

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Яиц на рынке достаточно

Олег Катеринич объяснил, что на стоимость яиц влияет несколько факторов:

Зерновые корма;

Кстати, цена на них не выросла значительно. По сравнению с позапрошлым годом стоимость на 30 – 40% уменьшилась. Да и большинство кормов – отечественного производства, не импорт.

Энергоносители;

Впрочем, ситуация со светом в Украине стабилизировалась и негативного влияния нет. Хотя прогнозируют, что летом возможны снова отключения электроэнергии из-за ремонта.

Количество работающих птицефабрик;

Несколько крупных птицефабрик не работают сейчас в результате войны, но кур яичного направления производительности в Украине достаточно с учетом того, что многие потребители уехали из страны.

Госкомстат пока не приводил статистику по общему уменьшению яиц за прошлый год. Но можно говорить, что внутренний рынок заполнен,

– добавляет эксперт.

Порадовал он и тем, что более 3 гривен за штуку яйца не будут стоить летом точно. Но такое возможно осенью. Тогда следует обратить внимание на тенденцию сбора зерновых.