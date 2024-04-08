Тактика змінилася, збитки гірші: українська енергетика знову під прицілом, – Financial Times

Росіяни у 2024 році продовжують руйнувати українські енергетичні об'єкти. Попри те, що минулого року атаки були масштабніші, цьогоріч збитки від останніх атак росіян стали набагато збитковішими, ніж у 2022 – 2023 роках.

Росіяни змінили тактику

За даними Financial Times, деякі українські офіційні особи стверджують, що атаки росіян у 2024 році по енергетиці України не такі масштабні, як у 2022 – 2023 роках. Втім вони набагато гірше, ніж торік.

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Все через те, що країна-агресорка змінила тактику нападу на критичну інфраструктуру:

росіяни зосередилися на ударах високоточними ракетами по електростанціях у менш захищених регіонах,

деякі вдасться відновити до наступної зими.

Яка ситуація з електроенергією в Україні

що у період з 22 по 29 березня вороги атакували 7 теплових електростанцій та 2 гідроелектростанції.

Як розповів генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко, головною ціллю на сьогодні є відновити виробництво електроенергії до жовтня.

Було втрачено близько 80% виробництва внаслідок ударів,

5 теплоелектростанцій були змушені зупинити роботу.

Зараз є план щодо відновлення щонайменше 50% пошкоджених енергоблоків, але це у випадку відсутності подальших атак росіян.

Якби ж погода була не такою теплою, а імпорту енергії з Євросоюзу не було, то Україна пережила б ще більше відключення, ніж були раніше.

Керівниця відділу комунікацій "Укренерго" Марія Цатурян розповідає, що ворог на сьогодні використовує проти 5 – 6 енергетичних об'єктів в одному регіоні таку ж кількість ракет, яку застосовував у 2022 – 2023 роках під час масових ударів по усій Україні.