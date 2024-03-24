Могли бути більшими: збитки через останні атаки Росії сягають 100 мільйонів євро, – Укренерго

В "Укренерго" розповіли, що останні атаки росіян завдали збитків компанії на суму близько 100 мільйонів євро. Однак вони могли б бути значно більшими, якби не своєчасна підготовка до такого сценарію..

Він назначив, що компанія готувала як персонал, так і встановлювала укріплення задля захисту енергооб'єктів. Якби не ці заходи, то збитки були б у два рази більшими.

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Наслідки ударів

Голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомив, що за попередніми підрахунками, чек за збитки, який буде предʼявлено Росії за останні атаки, сягає щонайменше 90 – 100 мільйонів євро. При цьому мова йде лиш про високовольтне обладнання компанії.

Проте, за словами Кудрицього, до атак готувалися. Зокрема, було сформовано склад обладнання та матеріалів, проводилася підготовка персоналу. Також на енергооб'єктах встановлювали інженерний захист.

Дуже важливу роль зіграли інженерні укріплення на наших обʼєктах, які облаштовувалися спільно з обласними військовими адміністраціями та Державним агентством з відновлення. За попередніми оцінками, без цього пошкоджень могло бути вдвічі більше, а наслідки ще серйознішими,

– зазначив голова "Укренерго".

Він зазначив, що до кінця доби "Укренерго" планує завершити відновлювальні роботи на найбільш пошкоджених об’єктах в західних, південних та центральних областях. У Харківській, Дніпропетровській та Одеській області ситуація лишається складною. Ремонтники працюють над відновленнями постачання.

Наслідки атаки Росії