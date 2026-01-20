Українські дрони "висушили" російські НПЗ: постачання нафти впало до мінімуму
- Українські дрони у 2025 році знизили обсяги постачань нафти на російські НПЗ до мінімуму за 15 років, завдавши близько 160 результативних ударів.
- Через атаки, Росія заборонила експорт бензину до 1 березня 2026 року, хоча розглядається можливість дострокового відновлення експорту з 1 лютого.
Українські дрони завдають нищівних ударів по нафтопереробній галузі Росії. Через атаки обсяги постачань нафти трубопроводом на російські НПЗ у 2025 році обвалилася до мінімуму за останні 15 років.
Як дрони б'ють по НПЗ Росії?
Загалом минулого року Росія прокачала на нафтопереробні підприємства 228,34 мільйона тонн нафти – це на 1,6% менше, ніж роком раніше, передає 24 Канал з посиланням на російське видання The Moscow Times.
Галузеві джерела зазначають, що стрімке скорочення трубопровідних поставок на НПЗ зафіксували у серпні – листопаді, коли Україна активно била дронами по російських заводах.
За ці чотири місяці заводи отримали 85,9 мільйона тонн нафти проти 90 мільйонів тонн за аналогічний період 2024 року,
– пише видання.
Втім, деякі заводи скоротили постачання, а інші – навпаки, наростили:
- Найсильніше зменшилися відвантаження нафти на заводи найбільшого переробника Росії – "Роснефті" – на 7,8%, тобто до 70,76 мільйона тонн.
- Особливо різко знизилися на Рязанському НПЗ – на 34%, до 8,78 мільйона тонн.
- Водночас "Газпро Нафта" збільшила постачання на свої підприємства на 3,9% – до 40,84 мільйона тонн, а "Лукойл" – на 0,67%, до 39 мільйонів тонн.
Втім, попри зростання поставок на деякі НПЗ, загальні обсяги нафтопереробки у Росії торік зменшилися на 1,7% у річному вимірі – до 262,3 мільйона тонн.
Аналітики прогнозують, що у 2026 році показники постачання нафти на НПЗ можуть залишитися на тому ж низькому рівні через ризики повторних українських атак на НПЗ.
Зауважте! За підрахунками видання, загалом у 2025 році Україна завдала близько 160 результативних ударів по об’єктах нафтовидобутку та нафтопереробки в Росії. Найбільш успішними були вересень і жовтень, коли військові вразили шість НПЗ, два нафтотермінали, три нафтобази та дев’ять нафтоперекачувальних станцій.
Які наслідки українських ударів?
На тлі українських атак по НПЗ у Росії загострилась ситуація на паливному ринку, що призвело до дефіциту пального.
- Російська влада навіть змушена була заборонити експорт бензину. Чинна заборона діє до 1 березня 2026 року. Вона стосується всіх експортерів, включно з виробниками.
- Також до 28 лютого 2026 продовжена заборона на експорт дизеля, суднового палива та інших газойлів для невиробників.
Водночас російський Інтерфакс пише, що зараз у Росії розглядають можливість відновити експорт бензину достроково – з 1 лютого. Зокрема, такий дозвіл можуть надати виробникам пального.
Удари по НПЗ Росії: останні новини
У ніч проти 2 січня над Новокуйбишевськом у Самарській області пролунали вибухи. Місцеві повідомляли про роботу протиповітряної оборони, а в одному з районів спалахнула пожежа. Ймовірно, під ударом опинилися одразу два нафтопереробні заводи – Новокуйбишевський і Куйбишевський.
Також українські безпілотники атакували Ільський НПЗ та установку підготовки нафти "Альметьєвська". Внаслідок ударів виникли загоряння. Це стали перші зафіксовані атаки такого типу на російську нафтопереробну інфраструктуру у 2026 році.
А вже вночі 19 січня дрони завдали удару по Саратовській області. В аеропорту тимчасово запровадили обмеження на польоти. Мешканці Саратова повідомляли, що під атаку потрапив місцевий НПЗ – підприємство, яке лише нещодавно відновило роботу після попереднього удару.