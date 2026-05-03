Без тривалого ефекту: які реальні наслідки українських атак на російські НПЗ

Попри регулярні атаки України на російські нафтові об'єкти, частина з них відновлює роботу дуже швидко. Очікувалося, що ефект від українських ударів буде більш масштабним, але на зараз уже вдалося зупинити зростання експорту.

Що відомо про атаки на НПЗ Росії?

Про те, як українські удари впливають на експорт російської нафти, йдеться в матеріалі The Wall Street Journal.

Як пише видання, протягом останніх тижнів БпЛА з України активно атакували нафтові об'єкти Росії. Наприклад, термінал у Туапсе. Місцеві ЗМІ писали, що остання атака була четвертою від середини квітня.

Водночас з українського боку Володимир Зеленський підтверджував удари по енергетиці в Росії. Він назвав атаки "далекобійними санкціями".

Однак попри руйнування об'єктів, на деяких із них відновлюють роботу за пару днів. У коментарі для видання Рональд Сміт, засновник консалтингової компанії Emerging Markets Oil & Gas Consulting Partners, розповів, що такі удари хоч і виглядають масштабно, та не мають відповідних наслідків. Тобто в роботі атакованих чи пошкоджених об'єктів немає тривалих збоїв.

Відомо, що локальні ураження в Балтійському та Чорному морях Росія компенсує через більше постачання від Арктики й Тихого океану. Протягом квітня експорт нафти з Росії (морем) був на рівні 3,5 мільйона барелів на добу.

Зауважте! Показник майже не змінився від березня 2026 року. І водночас став на 2% вищим порівняно з відповідним місяцем 2025 року.

Експерти зауважують, що попри відсутність великих результатів, Україна все ж обмежила зростання експорту.

Хоча обсяги не знизилися так сильно, як можна було очікувати, вони й не зросли,

– додав Рональд Сміт.

Найкращим по відсотках скорочення за квітень є експорт:

мазуту, -34%;

дизпалива, -12%.

Також експерти проаналізували доходи Кремля за час війни в Ірані. Через обмеження Ормузької протоки, низка країн вимушено звертається до Росії. Для них це єдиний варіант, аби уникнути дефіциту. Водночас країна користується ситуацією, тож вартість ресурсу значно зросла.

Зауважте! За останніми даними сайту "Мінфін" станом на 30 квітня нафта марки Urals коштувала 112,05 долара за барель. Натомість у переддень початку війни в Ірані, 27 лютого 2026 року, нафта відповідної марки торгувалася по 58,94 долара/барель. Тобто від початку війни на Близькому Сході вартість нафти російської марки зросла на 90,1%, або в 1,9 раза.

Так, протягом березня 2026 року Росія отримала 19 мільярдів доларів від нафти та нафтопродуктів. Це фактично вдвічі більше проти лютого поточного року.

Аналітики кажуть, що поки не це складає значного ефекту на бюджету Росії. Однак якщо конфлікт в Ірані буде тривалим і ціни продовжать рости – Росія може отримати свою вигоду від цього.

Які наслідки має Росія від ударів по НПЗ?

Під час Київського безпекового форуму, Кирило Буданов розповів, що удари України спрямовані на позбавлення Росії ресурсів для ведення війни. Про це пише УНІАН.

Керівник Офісу президента зазначав, що атаки по НПЗ це так звані нафтові санкції, які передусім вплинуть на виконання Росією укладених раніше контрактів.

Недовиконані контракти – тут набагато цікавіше. Тобто, Росія зазнає іміджевого удару. Це найважливіше, бо це буде впливати… Ці наші нафтові санкції колись скінчаться, коли закінчиться війна. Все одно – це колись станеться. А от іміджевий удар буде працювати ще дуже довго, тому що ставиться під сумнів (статус) Росії як надійного постачальника, який може поставити свою сировину вчасно в країну призначення,

– пояснив Буданов.

Натомість у коментарі для 24 Каналу військовий експерт Павло Нарожний пояснював, що знищення російських НПЗ є важливим, але не ключовим. Удар і наслідки можуть серйозно вплинути на економіку Росії та на армію. Однак не можна стверджувати, що "це повністю може зупинити їхню військову машину".

Тобто від локальних ударів по нафтопереробних заводах є своєрідний тиск, але експерт наголошує, що в рази доцільніше атакувати нафтові порти Росії. За словами Нарожного, зупинити відвантаження та пошкодити інфраструктуру – більш серйозні наслідки, зокрема для економіки та фінансування військових.

Що потрібно знати про економіку Росії?

Раніше прессекретар Росії Дмитро Пєсков підтвердив спад в економіці країни. Щоправда, він зазначив, що процес очікуваний і відбувається сплановано для підтримання подальшої стабільності.

Водночас посадовець наголосив, що уряд Росії разом з президентом уже шукають рішення на покращення ситуації.

В окремому коментарі Олег Гетман, координатор експертних груп Економічної експертної платформи, зазначив, що дохід Росії від продажу нафти під час війни в Ірані збільшився. Однак на тлі загального дефіциту (протягом січня-березня 2026 року показник перевищує 4,5 трильйона рублів) прибутки є "краплею в морі".

Тобто навіть коли росіяни отримують додаткові мільярди від продажу нафти, треба враховувати, що вони витрачають в рази більше. Покрити весь дефіцит у бюджеті від нафтових надходжень – не вийде.