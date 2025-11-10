Росія намагається заморозити українців узимку: експерт відповів, чи реально це

Восени Росія збільшила кількість атак на ТЕЦ і ТЕС в Україні, намагаючись залишити українців не лише без світла, а й без тепла. Однак наша країна не вперше зіштовхується з такими викликами.

Про це 24 Каналу розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, зазначивши, що в українських містах є велика кількість об'єктів резервного живлення. Водночас усі пошкодження внаслідок ударів стараються мінімізувати моментально.

Чи вдасться Росії залишити українців взимку без тепла?

Директор Центру досліджень енергетики пояснив, що ТЕС – це те теплоелектростанція, тобто об'єкт, який генерує електрику. Водночас ТЕЦ (теплоелектроцентраль) – це об'єкт, який генерує і електрику, і тепло, які використовують для міського опалення в централізованій системі.

8 листопада Росія атакувала ТЕС Центренерго, через це усі теплові електростанції зупинилися. Харченко зауважив, що зараз ведеться титанічна робота, щоб відновити усі пошкодження. Відновити все не вдасться, але основну частину – точно.

Підстав для апокаліпсичних сценаріїв я не бачу. Добре те, що опалювальні системи наших міст є децентралізовані. Навіть там, де є великі ТЕЦ, наприклад в Києві, є водночас є понад 186 котелень, які розподілені по всьому місту. Якщо щось станеться – цей резерв живлення теплом залишається. Тому заморозити нас не вдасться,

– наголосив він.

Директор Центру досліджень енергетики додав, що в будь-якому разі українські фахівці готові до викликів, адже наша країна не перший рік буде мати складну зиму.

Зауважте! Попри російські атаки, за даними РНБО, зараз українська енергетична система відновлюється швидше, ніж у 2022 році.

Росія атакує українську енергетику: коротко