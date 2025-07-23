Нічого подібного раніше не було: США уклали масштабну та "найбільшу в історії" угоду з Японією

Сполучені Штати уклали "найбільшу в історії" угоду з Японією. Токіо інвестувати 550 мільярдів доларів в економіку Америки.

Що відомо про угоду США та Японії?

Про це повідомив президент США Дональд Трамп, пише 24 Канал з посиланням на його пост в Truth Social.

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Ми щойно уклали масштабну угоду з Японією – можливо, найбільшу в історії. За моїм дорученням Японія інвестує 550 мільярдів доларів в економіку США, при цьому 90% прибутку дістанеться нашій країні,

– написав Трамп.

Він додав, що ця угода створить сотні тисяч робочих місць. Зокрема Дональд Трамп наголосив, що нічого подібного раніше не було.

Крім того, як зазначив американський лідер, найважливіше, що Японія відкриє свою країну для торгівлі, зокрема:

автомобілями;

вантажівками;

рисом;

деякими іншими сільськогосподарськими продуктами;

іншими товарами.

Зауважте! Американський президент заявив, що США завжди будуть підтримувати чудові відносини з Японією.