На тлі погроз Трампа Зеленському Росія і США почали переговори щодо рідкісноземельних металів

Кремль намагається засліпити Дональда Трампа привабливими переспективами економічного співробітництва. Раніше Путін висловив готовність продавати США рідкоземельні метали, зокрема з окупованих територій України.

Так, в інтерв'ю пропагандистам Уповноважений Путіна з міжнародного співробітництва Кирило Дмитрієв повідомив, що між Москвою і Вашингтоном стартували переговори щодо спільних проєктів з видобутку рідкісноземельних металів, передає 24 Канал.

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Що кажуть у Кремлі

Дмитрієв наголосив, що "рідкісноземельні метали – важлива сфера для співпраці" між США та Росією. Водночас він додав, що обговорюються не лише метали, але й інші проєкти в країні-агресорці.

Посіпака Кремля також заявив, що, мовляв, деякі компанії вже проявили зацікавленість до участі в таких проєктах. Втім, конкретних компаній чи додаткових деталей Дмитрієв називати не став.

РосЗМІ уточнюють, що питання співпраці може бути додатково порушено під час нового раунду переговорів Росії та США, який може відбутися у квітні у Саудівській Аравії.

Нагадаємо, що Москва почала висувати пропозиції щодо співпраці зі США у сфері рідкоземельних металів після того, як останні виявили бажання підписати угоду про корисні копалини з Україною.

У Росії в лютому запропонували Трампу угоду щодо власних природних ресурсів, а Путін висловив готовність продавати російські рідкісноземельні мінерали США, зокрема з окупованих частин України.

До слова, 31 березня Трамп заявив, що Зеленський, буцімто, не хоче підписувати угоду про корисні копалини, і пригрозив йому "великими проблемами". Раніше США оновили договір про ресурси, а президент України наголосив, що його вивчатимуть юристи.