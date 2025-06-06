Китай погодився поновити експорт рідкісноземів до США після порушення угоди – Трамп

Наприкінці травня Трамп заявив, що Китай порушив торговельну угоду зі США. Тепер лідер країни говорить, що Сі Цзіньпін погодився постачати ріднісноземельні мінерали до США.

Що відомо про рішення Китаю

США та Китай намагаються стабілізувати ситуацію щодо торгівлі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Білий дім.

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Під час спілкування з журналістом на борту Air Force One Трамп розповів, що Сі Цзіньпін погодився відновити постачання рідкісноземів до США після того, як їх експорт припинили у квітні.

Так, погодився. Ми дуже далеко просунулися у переговорах щодо угоди з Китаєм,

– додав Трамп.

Це сталося після телефонної розмови з лідером Китаю, спрямованої на вирішення торгівельної напруженості, яка назрівала навколо цієї теми.

У Reuters також зазначили, що ще однією ознакою послаблення напруженості в цьому питанні стало те, що Китай надав тимчасові ліцензії на експорт рідкісноземельних металів постачальникам трьох найбільших американських автовиробників.

Угода Китаю і США

У травні Уряди США та Китаю вирішили укласти торговельну угоду на 90 днів після дводенних переговорів у Женеві. Як повідомив торговий представник США Джеймісон Грір, угода з Китаєм допоможе вирішити проблему торгового дефіциту між країнами в розмірі 1,2 трильйона доларів.

Як стверджує Трамп, він уклав швидку угоду, аби урятувати Китай. За словами президента США, після ухвалення цього рішення, китайський уряд зміг злагодити ситуацію. Зараз Трамп знову обурений.

Ситуація стабілізувалася і Китай повернувся до звичного бізнесу. Це хороша новина! Погана новина полягає в тому, що Китай, можливо, не дивно для когось, повністю порушив свою угоду з нами,

– стверджує Трамп.



Про порушення угоди він заявив через приблизно 2 тижні після її укладення.