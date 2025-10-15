Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто знову поїхав до Москви – цього разу для участі в так званому "енергетичному форумі". На зустрічі він розкритикував енергетичну політику ЄС щодо Росії.

Чому Угорщина не відмовиться від російської нафти?

Сіярто заявив, що Угорщина зазнає серйозних втрат, якщо відмовиться від російських енергоносіїв. І знову наголосив, що Будапешт не прийме жодного зовнішнього тиску у питаннях, що стосуються енергопостачання, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Дивіться також Історична угода: Угорщина купуватиме газ в іншого постачальника замість Росії

Глава угорського МЗС розповів, що Москва, мовляв, є надійним партнером для Будапешту в постачанні нафти та газу. Тому його країна й надалі продовжить покладатися на російські енергоресурси.

Для нас національний інтерес – понад усе, коли йдеться про енергетику. Росія ніколи нас не підводила. І я питаю: навіщо нам розривати ці відносини?

– зазначив Сіярто.

За даними російського видання Інтерфакс, міністр закордонних справ Угорщини також озвучив обсяги імпорту з Росії:

У 2025 році Москва вже поставила до Угорщини близько 3,6 мільйона тонн нафти;

Загалом цьогоріч Будапешт планує експортувати від 5 до 5,5 мільйона тонн російської нафти (приблизно 100 тисяч барелів на добу).

При цьому Угорщина твердо налаштована зберегти цей високий рівень постачань енергоресурсів з Росії у 2026 році.

Як загострюється конфлікт ЄС та Угорщини?

Угорщина виступає проти планів Єврокомісії повністю припинити імпорт російських енергоносіїв до 2027 року, адже має довгострокові контракти з Москвою.

У 2021 році Будапешт підписав із Росією 15-річну угоду на постачання 4,5 мільярда кубометрів газу на рік.

У 2024 році Угорщина збільшила закупівлі російського газу – до близько 7,5 мільярда кубометрів через трубопровід "Турецький потік".

До того ж більшість сирої нафти Угорщина отримує з Росії через нафтопровід "Дружба".

Брюссель хоче, щоб ми закрили один із двох трубопроводів у рамках так званої диверсифікації. Але як можна вважати безпечнішою ситуацію, коли залишається лише один маршрут замість двох? Це безглуздо,

– додав Сіярто.

Як США та ЄС тиснуть на Угорщину?