Через "Дружбу": Сійярто погрожує заблокувати новий пакет санкцій проти Росії

Угорщина хоче заблокувати санкції, адже Україна досі не відновила роботу "Дружби". Йдеться про новий 20-й пакет обмежень, який мали ухвалити на початку наступного тижня.

Якою є позиція Угорщини щодо санкцій?

Про те, чи ухвалять нові обмеження проти Росії, йдеться в повідомленні очільника угорського МЗС.

Так, Петер Сійярто написав у соцмережі Х, що Будапешт блокуватиме ухвалення 20-го пакету санкцій проти Росії, поки трубопровід "Дружба" не відновить роботу.

У понеділок, 23 лютого, планується засідання Ради ЄС, де остаточно ухвалюватимуть обмеження для країни-агресорки.

Однак політик зазначив, що Україна нібито навмисно не ремонтує газопровід. Саме тому Угорщина вирішила заблокувати рішення щодо 20-го пакету санкцій.

Доки Україна не відновить транзит нафти до Угорщини та Словаччини трубопроводом “Дружба”, ми не дозволимо просуватися вперед в ухваленні важливих для Києва рішень,

– написав Сійярто.

У країні переконані, що саме погрози та гальмування у рішеннях допомоги – стануть визначальними, змусять Україну діяти та відновити роботу "Дружби". Натомість з іншого боку це можна розгляди, як тиск на українців.

Як МЗС України реагує на шантаж з боку "сусідів"?

Так, на сайті міністерства закордонних справ раніше з'явилася заява, де чітко зазначено:

Україна відкидає та засуджує ультиматуми та шантаж з боку керівництва урядів Угорщини та Словацької Республіки щодо енергопостачання між нашими країнами,

– йдеться на сайті.

Зокрема у заяві зазначається, що такими діями Угорщина та Словаччина не лише підіграють Росії, а й шкодять власній енергетиці. Особливо тим компаніям, які здійснюють енергопостачання комерційно.

Що ще відомо про погрози від Словаччини та Угорщини?

Прем'єр-міністр Угорщини напередодні заявив, що окрім паузи в постачанні дизельного пального, на Україну може очікувати припинення електропостачання.

Причина – зупинка транзиту через нафтопровід "Дружба" після одного з обстрілів Росії.

Прем'єр-міністр Словаччини теж заявив, що без поновлення роботи "Дружби", Україна не отримуватиме електроенергію, навіть як вид аварійного постачання.