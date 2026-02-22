Угорщина передумала: чи будуть обмежувати енергопостачання для України

Чергова заява очільника МЗС Угорщини скоріше створює нові питання, ніж дає відповіді на попердні. Нині там вагаються щодо остаточного рішення через один регіон.

Чому Угорщина змінила думку?

Про те, що сказав Петер Сіярто у черговому зверненні, йдеться на його фейсбук-сторінці.

Так, на тлі погроз про припинення електропостачання очільник МЗС Угорщини заявив, що варто бути обережними. Оскільки на території Закарпаття проживають етнічні угорці – такі обмеження торкнуться передусім їхніх родин.

Потрібно діяти з особливою обережністю, адже припинення експорту електроенергії в першу чергу торкнеться Закарпаття і створить проблеми для сімей, які живуть по той бік кордону,

– додав міністр.

Водночас Сіярто заявив, що Угорщина не сперечається з народом – непорозуміння виникло з українською владою.

Яка позиція інших країн?

Напередодні прем'єр-міністр Словаччини Робер Фіцо заявляв, що його країна приєднається до Угорщини та підтримає в обмеженнях зі світлом.

Ми робимо для України значно більше, ніж деякі інші країни. Український президент не хоче зрозуміти нашого мирного підходу та вороже ставиться до Словаччини за те, що вона не підтримує війну. Спочатку він зупинив потік газу до Словаччини та завдав нам збитків у розмірі 500 мільйонів євро на рік. Тепер він зупинив потік нафти, що завдає нам ще більшої шкоди та логістичних труднощів,

– зазначив Фіцо.

Водночас Сіярто зазначав, що Будапешт блокуватиме новий пакет санкцій проти Росії, поки нафтопровід "Дружба" не запрацює.

