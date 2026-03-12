Угорщина перекриває експорт пального через Близький Схід: чи буде дефіцит дизелю в Україні і як це вдарить по цінах

Міністр національної економіки Угорщини Мартон Надь заявив, що країна тимчасово призупиняє експорт нафти, бензину та дизелю. Причиною такого рішення стало зростання цін у Європі на тлі конфлікту на Близькому Сході. Наразі відомо, що обмеження діятиме до 19 березня 2026 року.

У цій ситуації питання імпорту енергоносіїв є важливим і для України, адже паливно-енергетичні товари входять до трійки найбільших позицій українського імпорту. Дані митної служби свідчать про те, що за два місяці 2026 року Україна імпортувала цих товарів на суму 2,6 мільярда доларів.

Водночас частка постачання пального з Угорщини до України є відносно невеликою. Тому тимчасове обмеження експорту навряд чи спричинить дефіцит цього ресурсу, який залишається особливо важливим в умовах війни.

24 Канал з'ясував, наскільки є критичним рішення Будапешта щодо припинення експорту пального для України, що справді вплине на вартість пального у найближчі тижні та до якого показника може зрости вартість бензину та дизпального.

Чи важливе пальне з Угорщини для України?

Економіст Олег Гетман для 24 Каналу розповідає, що відсоток імпорту пального з Угорщини до України є невеликим – всього до 10%.

Читайте також Ціни на бензин зросли: Антимонопольний комітет оголосив причини

І на фоні заяв про зупинку експорту пального, замістити постачання з Угорщини для України – це питання лише декількох днів. Річ у тім, що всі решта обсягів постачаються в повному обсязі, а з дефіцитом пального немає жодної проблеми.

Цікаво! Дефіцит пального може виникнути в Індії та Китаї, куди рухалися танкери через Ормузьку протоку, зазначає Гетман. Натомість постачання до Європи залишається стабільним.

Олег Гетман Економіст, координатор експертних груп Економічної експертної платформи Це мінімальні обсяги. Через Угорщину рухається менш як 10% всього українського обсягу пального.

Нагадуємо, що у лютому директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн на фоні заяв про припинення постачання Угорщиною дизпального пального в Україні через припинення подачі нафти трубопроводом "Дружба" пояснив у своєму дописі на Facebook, що угорсько-словацькі постачання легко замінити, бо вони становлять до 10% всього ринку.

Вони (постачання, – 24 Канал) не такі великі (до 10% ринку), та й ми без них вже декілька разів опинялись. Востаннє – восени минулого року. Нічого особливого не відбулося. Нам є чим заміститись,

– написав Куюн.

Відтак експерт Юрій Щедрін у розмові з 24 Каналом додає, що експорт нафтопродуктів з Угорщини та Словаччини має місце бути, втім Україна імпортує пальне морем, а також з Польщі та інших країн Євросоюзу.

Таким чином, припинення експорту пального з боку Угорщини не є головним фактором, що може вплинути на ціну на пальне та запаси в Україні зараз.

Юрій Щедрін Керівник аналітичного напрямку в ГО "Світ.UA" Головний фактор, безумовно, це котирування нафти, які зараз сильно змінюються: сьогодні бачимо ціну в майже 95 доларів за барель (ціна станом на 11 березня, – 24 Канал), а декілька днів тому було ціна в понад 100 доларів за барель.

Щедрін додає, що наразі українські мережі АЗС продають пальне, закуплене ще за старими цінами – до загострення ситуації на Близькому Сході. За його словами, суттєвий ріст пального на початку березня був зумовлений передусім ажіотажем.

Водночас з наступного місяця ціни можуть змінитися знову й тоді український ринок побачить зовсім інший рівень вартості.

Чого очікувати від цін на нафту?

Економіст Гетман зауважує, що єдиною проблемою в теперішній ситуації на ринку пального, є світові ціни на нафту, які доволі часто змінюються.

Світові ціни на нафту зараз постійно стрибають відповідно до кожної заявив, які роблять світові політики. Через це ситуація наразі є доволі непередбачуваною,

– каже пан Олег.

Світова нафта з показника в 70 доларів за барель зросла вже до діапазону від 80 до понад 90 доларів за барель, залежно від марки нафти. Це, відповідно, вже відобразилося на цінах пального, зокрема і в Україні.

Зверніть увагу! Лише декілька днів тому світові ціни на нафту вперше з 2022 року перевищили тризначне число – понад 100 доларів за барель, писали в Axios. Втім такий рівень вартості був короткочасним, адже згодом вартість марки Brent та WTI опустилися нижче позначки в 100 доларів після заяв Дональда Трампа про можливе завершення військової операції на Близькому Сході 10 березня, повідомили в Reuters.

За даними TradingEconomics, світова ціна на еталонну марку нафти Brent становила майже 91 долар за барель 11 березня. Для порівняння, станом на 2 березня, вартість складала трішки більше, ніж 80 доларів за барель.

Натомість вартість сирої нафти марки WTI (американська нафтова марка) складає трішки менше – майже 86 доларів за барель. Але 2 березня ціна була на рівні 73 доларів за барель.

Втім протягом ночі 12 березня ціни на нафту знову підскочили вище 100 доларів за барель, зазначають в CNN. Відтак ціна нафти марки Brent пізно вночі коливалася близько 100 доларів за барель, тим часом ціна на нафту марки WTI зросла до 94,8 долара за барель.

Станом на обід 12 березня вартість нафти марки Brent та WTI були на рівні майже 98 доларів та 92,5 долара за барель відповідно.

На скільки ще може зрости пальне в Україні, якщо ціни на нафту надалі ростимуть?

Юрій Щедрін зауважує, що якщо ціна на нафту залишатиметься в коридорі 80 – 90 доларів за барель, то ціни на пальне, зокрема в Україні, будуть на тому ж рівні, що ми бачимо на сьогодні.

Втім якщо нафта почне рости в ціні рекордно, то це одразу ж відіб'ється на вартості пального, а тому ціна буде суттєво вищою, аніж зараз,

– каже він.

Те саме говорить і Олег Гетман, який не виключає того, що із продовженням конфлікту на Близькому Сході нафта лише зростатиме в ціні.

Тобто якщо нафта досягне 100 доларів, то ціни на пальне можуть цілком ймовірно підійнятися ще на 5 – 8 гривень,

– прогнозує економіст.

Натомість якщо спрогнозувати, що за декілька тижнів події на Близькому Сході завершаться поразкою авторитарних сил, то можна очікувати повернення вартості нафти в діапазон 70 – 80 доларів за барель.

Наразі ціни на деякі види пального в Україні, станом на 11 березня, вже другий день поспіль майже не змінюються, але попри це, вони досі суттєво високі порівняно із цінами наприкінці лютого. Наприклад бензин А-95 та А-92 навіть втратили по декілька копійок на літр з 10 березня, а от дизпальне навпаки подорожчало на 60 копійок.

За даними Консалтингової групи А-95, середня вартість різного виду пального зараз така:

Бензин А-95 – 69,09 гривні,

Бензин А-92 – 66,14 гривні,

Дизпальне – 73,52 гривні,

Автогаз – 41,36 гривні.

Цікаво, що за даними Fuelo, станом на 11 березня, середні ціни на пальне в країнах ЄС на такому рівні:

Літр бензину в Німеччині коштує чи не найдорожче – 2 євро (за середнім банківським курсом в Україні, це орієнтовно 101 гривня) , а дизпальне – 2,10 євро (106,7 гривні).

В Нідерландах ціна дещо вище: за бензин – 2,21 євро за літр (112 гривень), а за дизпальне – 2 євро (101 гривня).

Італія теж входить до трійки країн із найвищими цінами: бензин коштує 1,89 євро за літр (96 гривень), а дизпальне – 2,10 євро (106,7 гривні).

Чи вплине план Міжнародного енергетичного агентства вивільнити резерви на ціни на нафту?

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) заявило про можливість вивільнення найбільших нафтових запасів у своїй історії. Все для того, щоб стримати ціни на тлі конфлікту, зазначається в Reuters. Після цього ціни на нафту справді почали падати, станом на 11 березня.

Відтак ф'ючерси на нафту марки Brent торгувалися з пониженням на 88 центів, або 1% – до 86,92 долара за барель. Натомість WTI торгувалася з пониженням на 35 центів, або 0,4% – до 83,1 долара за барель.

Дані WSJ свідчать про те, що вивільнення запасів нафти може бути на рівні 400 мільйонів барелів нафти, що є найбільшим подібним кроком в історії агентства та вдвічі більшим обсягом, який випустили країни-члени MEA після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Випуск такого обсягу може компенсувати 12 днів перебоїв в експорті нафти з Перської затоки.

Лише заява G7 про вивільнення запасів, навіть не саме вивільнення, вже вгамувала паніку, а тому ціни дещо впали. Відповідно "відкорковування" цих резервів ще краще вплине на спад ціни,

– каже Олег Гетман.

Втім попри це, залишається негативний фактор блокування Ормузької протоки. Крім того, є негативний вплив і від того, що нафтові родовища Ірану атакуються.

Ймовірно, що у найближчі тижні ми бачитимемо затихання цього конфлікту. А станом на зараз резерви країн G7 дадуть можливість тимчасово вгамувати паніку,

– наголошує економіст.

Нагадуємо! Попри те, що країни-члени Міжнародного енергетичного агентства одноголосно погодилися випустити на світовий ринок рекордні 400 мільйонів барелів нафти, це не завадило цінам на нафту, станом на 12 березня, знову скочити вгору.

А от Щедрін каже, що єдине рішення, яке зможе припинити ріст ціни на нафту, – це завершення операції на Близькому Сході та розблокування Ормузької протоки.

Розблокування запасів – це тактичне рішення, яке уповільнить зростання ціни у короткій перспективі. Саме тому проблема повинна бути повністю розв'язана,

– вважає пан Юрій.

Річ у тім, що якщо протока буде розблокована, а удари по нафтовій інфраструктурі як Ірану, так і країн Перської затоки припиняться, то ціни стабілізуються.

Втім стабілізація діапазону ціни на нафту не означатиме повернення її до тих значень, які були до початку військової операції наприкінці лютого, додає експерт.