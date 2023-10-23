Угорщина знову заблокувала транш 500 мільйонів євро на зброю для України, – ЗМІ

23 жовтня 2023, 17:58
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Джерело:

"Радіо Свобода"

У Європейському Союзі не можуть погодити восьмий транш допомоги для України. Цього разу причина знову в Угорщині.

Міністри закордонних справ країн Євросоюзу 23 жовтня не могли домовитись виділення допомоги Україні у розмірі 500 мільйонів євро. Згоди не вдалося досягти через позицію Угорщини. 

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Будапешт хоче гарантій

За словами журналіста, виділити Україні восьмий транш не змогли через те, що Угорщина повторно заблокувала це рішення. Раніше в Будапешті це пояснювали тим, що Україна внесла угорський OTP Bank до переліку міжнародних спонсорів війни.

Угорський OTP Bank прибрали з чорного списку компаній, які продовжують працювати в Росії, але Будапешт хоче юридичних гарантій, що це рішення постійне,
– пише журналіст.

Угорщина вже не вперше блокує допомогу Україні

  • Угорщина вставляє палки в колеса, коли мовиться про допомогу Україні. Так, через вето в ЄС 1 вересня не дійшли згоди щодо виділення 500 мільйонів євро.
  • Це сума, яку мали б спрямувати на зброю для України. Але під час неформальної зустрічі в Толедо глави МЗС ЄС дійти згоди щодо восьмого траншу не змогли.
  • Звернімо увагу на те, що Угорщина блокує виділення траншу не вперше. І щоразу вона посилається на одну і ту ж причину.
Автор: Вікторія Кульженко