Угорщина знову заблокувала транш 500 мільйонів євро на зброю для України, – ЗМІ
Джерело:"Радіо Свобода"
У Європейському Союзі не можуть погодити восьмий транш допомоги для України. Цього разу причина знову в Угорщині.
Міністри закордонних справ країн Євросоюзу 23 жовтня не могли домовитись виділення допомоги Україні у розмірі 500 мільйонів євро. Згоди не вдалося досягти через позицію Угорщини.
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Будапешт хоче гарантій
За словами журналіста, виділити Україні восьмий транш не змогли через те, що Угорщина повторно заблокувала це рішення. Раніше в Будапешті це пояснювали тим, що Україна внесла угорський OTP Bank до переліку міжнародних спонсорів війни.
Угорський OTP Bank прибрали з чорного списку компаній, які продовжують працювати в Росії, але Будапешт хоче юридичних гарантій, що це рішення постійне,
– пише журналіст.
Угорщина вже не вперше блокує допомогу Україні
- Угорщина вставляє палки в колеса, коли мовиться про допомогу Україні. Так, через вето в ЄС 1 вересня не дійшли згоди щодо виділення 500 мільйонів євро.
- Це сума, яку мали б спрямувати на зброю для України. Але під час неформальної зустрічі в Толедо глави МЗС ЄС дійти згоди щодо восьмого траншу не змогли.
- Звернімо увагу на те, що Угорщина блокує виділення траншу не вперше. І щоразу вона посилається на одну і ту ж причину.