Україна отримала допомогу для відновлення енергетики: надійшло 70 гуманітарних вантажів
- Україна отримала 70 гуманітарних вантажів від Фінляндії для відновлення енергетичної інфраструктури, включаючи трансформатори, генератори та кабелі.
- Денис Шмигаль наголосив, що головний запит України зараз – це генератори та мобільні теплові станції.
Україна отримала 70 гуманітарних вантажів для відновлення енергетичної інфраструктури. Їх передала Фінляндія, яка є союзницею Києва.
Яку допомогу Україна отримала від Фінляндії?
Міністр енергетики України Денис Шмигаль провів онлайн-зустріч з Міністеркою клімату та довкілля Республіки Фінляндія Сарі Мултала, про що повідомили в Міненерго.
Зазначається, що Денис Шмигаль розповів Сарі Мулталі про поточну ситуацію в енергосистемі України. Він також озвучив потреби країни для швидкого відновлення енергетичної інфраструктури.
Фінляндія вже доставила в Україну 70 гуманітарних вантажів:
- силові трансформатори;
- генератори;
- мобільні котли;
- електродвигуни;
- кабелі;
- компоненти для відновлення та модернізації енергетичної інфраструктури.
Це критично важливе обладнання допомагає нам в надзвичайно складних умовах. Вдячний партнерам за підтримку. Наш головний запит сьогодні – потужні генератори та мобільні теплові станції,
– сказав Шмигаль.
Він додав, що вони потрібні для Києва, Харкова, Одеси та інших регіонів, які регулярно зазнають російського енергетичного терору.
Зауважте! Представники країн також обговорили розвиток партнерських відносин між українськими та фінськими енергетичним компаніями.
Нагадаємо, що Фінляндія також надала Україні вже 31-й пакет оборонної допомоги. Про це повідомили на сайті відомства Фінляндії.
Вартість допомоги становить 98 мільйонів євро. Детальна інформація щодо змісту пакета, способу постачання чи графіка не розголошується.
Минулий – 30-й пакет підтримки – Фінляндія надала ще у жовтні 2025 року. Його розмір був приблизно 52 мільйони євро.
Зверніть увагу! Загалом країна надала Україні оборонних матеріалів на суму 3,1 мільярда євро.
Яку ще допомогу отримувала Україна останнім часом?
- У понеділок, 26 січня, Київ отримав від Польщі 130 генераторів різної потужності, які потрібні місту під час енергетичної кризи. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко. Розмір допомоги становить 8 мільйонів злотих або майже 2 мільйони євро, які зібрали польські волонтери.
- Зокрема 17 країн та Євросоюз надали Україні підтримку для стабілізації роботи енергетичного сектору. Про це розповів міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Серед держав, що надали підтримку, Вірменія, Грузія, Литва, Польща, Чехія, Італія та інші.