Україна отримає 1,7 мільярда доларів грантової допомоги: на що спрямують гроші

Україна отримає близько 1,7 мільярда доларів грантової допомоги. Ці кошти надасть Цільовий фонд одного донора. Його створили Міжнародний банк реконструкції та розвитку, Міжнародна асоціація розвитку та USAID.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він зазначив, що проєкт відповідної угоди схвалили 9 липня на засіданні уряду.

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Цей грант – результат домовленості з партнерами

Шмигаль наголосив: цей грант офіційний Київ має отримати в результаті домовленостей з партнерами, аби подолати наслідки повномасштабного вторгнення росії.

Грант залучатиметься на безоплатній, безповоротній основі у державний бюджет України від USAID за підтримки МБРР та МАР,

– пояснив прем'єр-міністр.

На що підуть гроші

Глава уряду зауважив, що ці кошти підуть для покриття витрат держбюджету. Зокрема, мовиться про оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій.

7 липня Європарламент підтримав пропозицію Єврокомісії про надання Україні 1 мільярда євро допомоги. Разом з тим, згодом видання Bloomberg написало, що саме Єврокомісія блокує надання позики Києву у розмірі 1,5 мільярда – через побоювання, що гроші не повернуть.

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Що відомо про план відновлення України:

Влада України вже розробила план відновлення держави, він розрахований на 10 років.

Розмір фінансування на це передбачають – 750 мільярдів доларів.

Загалом за цей час мають реалізувати близько 800 проєктів.

Більшість з них заплановані на 2023 – 2025 роки.

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