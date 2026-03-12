Україна підписала угоди з Румунією: про що домовились Київ та Бухарест
- Президенти України та Румунії підписали угоди про співробітництво в енергетиці, спільне виробництво оборонної продукції, включаючи дрони, і стратегічне партнерство.
- Встановлено день румунської мови в Україні на 31 серпня, а Україна і Румунія побудують дві нові лінії електропередачі для енергобезпеки.
Президент України Володимир Зеленський та президент Румунії Нікушор Дан низку документів. Мова йде про угоди щодо енергетики, оборонного виробництва та стратегічного партнерства.
Що підписали Україна та Румунія?
Це відбулося у Румунії, у четвер, 12 березня, про що розповіли лідери держав.
Читайте також Румунія дозволила США використовувати свої авіабази для атак по Ірану
Серед угод були – рамкові домовленості щодо:
- співробітництва в галузі енергетики;
- спільна заява про спільне виробництво оборонної продукції;
- а декларація про встановлення стратегічного партнерства між Україною та Румунією.
Також стало відомо, що країни спільно вироблятимуть дрони.
Також Володимир Зеленський повідомив, що українці тепер відзначатимуть день румунської мови – 31 серпня. Про це йдеться в указі від 12 березня № 235.
Наголошується, що день встановлений задля розвитку взаєморозуміння, взаємоповаги та співробітництва в українсько-румунських відносинах.
Зверніть увагу! Указ набирає чинності з дня його публікування.
Також Зеленський додав, що у Румунії є день української мови. Його відзначають 9 листопада.
Також український президент розповів такі деталі:
- Україна та Румунія побудують дві нові лінії електропередачі. Вони зможуть забезпечити енергобезпеку країни та дозволить отримувати більше об’єми електроенергії в разі аварійних запитів.
- Київ обговорює з Бухарестом транспортування американського СПГ через Румунію.
Цікаво! Лідери держав говорили про розвиток логістики, відкриття нових пунктів пропуску на кордоні влітку.
Що відомо про підтримку Румунії?
- Напередодні свята Нового року – 31 грудня – Румунія виділила 50 мільйонів євро для України. Кошти були спрямовані на програму PURL для закупівлі американської зброї.
- Водночас у 2025 році Румунія запровадила механізм спеціального нагляду над російськими компаніями Мова йде про румунській підрозділ компанії "Лукойл".