У ДТЕК розставили крапки над "і": чи продає Україна електроенергію в Європу

Чимало українців цікавляться питанням, чи продає Україна електрику за кордон. Багато обговорень на цю тему також виникає у соцмережах.

Чи продає Україна електроенергію?

Чи продає Київ електрику в Європу, розповіли у ДТЕК передає 24 Канал з посиланням на threads.

Бачимо величезну кількість дописів про те, що Україна нібито експортує електрику за кордон,

– зазначили у ДТЕК.

Однак ця інформація є хибною. В енергосистемі суттєвий дефіцит відбувається через постійні російські обстріли.

Зокрема торгові операції з електрикою є можливість перевірити. Перевірку можна зробити на сайті ENTSO-E у вкладці Scheduled Commercial Exchanges.

Там ви побачите, що Україна не експортує, а імпортує електрику з європейських країн,

– уточнили у компанії.

Зверніть увагу! Саме завдяки імпорту енергетики можуть підтримувати світло вдома після російських атак.

Що ще відомо про чутки щодо експорту?

Вся доступна генерація в країні зараз спрямовується виключно на покриття внутрішнього споживання. Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

І це попри те, що ворожі канали у Телеграмі поширюють відео з "інфографіками", на яких показано, що Україна нібито експортує електроенергію до ЄС.

Те, що у маніпуляційних роликах видають за "експорт", насправді є технічними перетоками між країнами в межах об’єднаної європейської енергосистеми,

– наголосили у ЦПД.

Мова йде про природний процес. Він зумовлений законами фізики, а не торгівля електроенергією.

Світло ж вимикають через російські терористичні удари по енергетичній інфраструктурі.

Дефіцит виникає через знищення:

енергоблоків; підстанцій; мереж.

Важливо! Саме дефіцит змушує операторів застосовувати графіки відключень.

Що ще відомо про відключення світла?