У ДТЕК розставили крапки над "і": чи продає Україна електроенергію в Європу
- ДТЕК повідомляє, що Україна не продає електроенергію за кордон через дефіцит в енергосистемі, спричинений російськими обстрілами.
- Україна імпортує електрику з європейських країн, що дозволяє підтримувати постачання світла під час атак.
Чимало українців цікавляться питанням, чи продає Україна електрику за кордон. Багато обговорень на цю тему також виникає у соцмережах.
Чи продає Україна електроенергію?
Чи продає Київ електрику в Європу, розповіли у ДТЕК передає 24 Канал з посиланням на threads.
Бачимо величезну кількість дописів про те, що Україна нібито експортує електрику за кордон,
– зазначили у ДТЕК.
Однак ця інформація є хибною. В енергосистемі суттєвий дефіцит відбувається через постійні російські обстріли.
Зокрема торгові операції з електрикою є можливість перевірити. Перевірку можна зробити на сайті ENTSO-E у вкладці Scheduled Commercial Exchanges.
Там ви побачите, що Україна не експортує, а імпортує електрику з європейських країн,
– уточнили у компанії.
Зверніть увагу! Саме завдяки імпорту енергетики можуть підтримувати світло вдома після російських атак.
Що ще відомо про чутки щодо експорту?
Вся доступна генерація в країні зараз спрямовується виключно на покриття внутрішнього споживання. Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.
І це попри те, що ворожі канали у Телеграмі поширюють відео з "інфографіками", на яких показано, що Україна нібито експортує електроенергію до ЄС.
Те, що у маніпуляційних роликах видають за "експорт", насправді є технічними перетоками між країнами в межах об’єднаної європейської енергосистеми,
– наголосили у ЦПД.
Мова йде про природний процес. Він зумовлений законами фізики, а не торгівля електроенергією.
Світло ж вимикають через російські терористичні удари по енергетичній інфраструктурі.
Дефіцит виникає через знищення:
- енергоблоків;
- підстанцій;
- мереж.
Важливо! Саме дефіцит змушує операторів застосовувати графіки відключень.
Що ще відомо про відключення світла?
Очікувати погіршення щодо електрики через похолодання не варто. Звісно, що споживання зросте, але зросте й величина навантаження, яка заведена під графіки погодинних відключень. Тому графіки відключень світла будуть залишатися на такому ж рівні.
Водночас після обстрілу 6 грудня в українців частіше вимикатимуть світло. Відновлення енергосистеми тепер потребує тижні.