В ДТЭК расставили точки над "і": продает ли Украина электроэнергию в Европу
- ДТЭК сообщает, что Украина не продает электроэнергию за границу из-за дефицита в энергосистеме, вызванного российскими обстрелами.
- Украина импортирует электричество из европейских стран, что позволяет поддерживать поставки света во время атак.
Многие украинцы интересуются вопросом, продает ли Украина электричество за границу. Много обсуждений на эту тему также возникает в соцсетях.
Продает ли Украина электроэнергию?
Продает ли Киев электричество в Европу, рассказали в ДТЭК передает 24 Канал со ссылкой на threads.
Видим огромное количество сообщений о том, что Украина якобы экспортирует электричество за границу,
– отметили в ДТЭК.
Однако эта информация является ложной. В энергосистеме существенный дефицит происходит из-за постоянных российских обстрелов.
В частности торговые операции с электричеством есть возможность проверить. Проверку можно сделать на сайте ENTSO-E во вкладке Scheduled Commercial Exchanges.
Там вы увидите, что Украина не экспортирует, а импортирует электричество из европейских стран,
– уточнили в компании.
Обратите внимание! Именно благодаря импорту энергетики могут поддерживать свет дома после российских атак.
Что еще известно о слухах относительно экспорта?
Вся доступная генерация в стране сейчас направляется исключительно на покрытие внутреннего потребления. Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации.
И это несмотря на то, что враждебные каналы в Телеграме распространяют видео с "инфографиками", на которых показано, что Украина якобы экспортирует электроэнергию в ЕС.
То, что в манипуляционных роликах выдают за "экспорт", на самом деле является техническими перетоками между странами в пределах объединенной европейской энергосистемы,
– отметили в ЦПД.
Речь идет о естественном процессе. Он обусловлен законами физики, а не торговля электроэнергией.
Свет же выключают из-за российских террористических ударов по энергетической инфраструктуре.
Дефицит возникает из-за уничтожения:
- энергоблоков;
- подстанций;
- сетей.
Важно! Именно дефицит заставляет операторов применять графики отключений.
Что еще известно об отключении света?
Ожидать ухудшения по электричеству из-за похолодания не стоит. Конечно, что потребление возрастет, но возрастет и величина нагрузки, которая заведена под графики почасовых отключений. Поэтому графики отключений света будут оставаться на таком же уровне.
В то же время после обстрела 6 декабря у украинцев чаще будут выключать свет. Восстановление энергосистемы теперь займет недели.