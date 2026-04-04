Санкції за Кримський міст: Зеленський підписав новий пакет обмежень проти Росії

У п'ятницю, 3 квітня, Володимир Зеленський підписав нові укази, ввівши в дію рішення РНБО щодо чергових санкцій проти Росії. Йдеться про суб'єкти, які забезпечують ворожий оборонно-промисловий комплекс і сприяють обходу санкцій.

Що відомо про нові санкції?

Також обмеження стосуються причетних до будівництва Керченського мосту та незаконного підприємництва на окупованих українських територіях. Деталі повідомили в Офісі президента.

Перший санкційний пакет

До нього увійшли 26 фізичних і 31 юридична особа. Це виробники підводних, надводних і повітряних безекіпажних роботизованих комплексів, а також програмного забезпечення до них.

До списку теж увійшли компанії, які виробляють та обслуговують різну зброю – засоби РЕБ, системи ППО, броньовану й портову техніку, підводні човни, кораблі, судна допоміжного флоту тощо.

Окрім того, йдеться про підприємства авіабудівної галузі, як-от виробників і ремонтників деталей для вертольотів сімейства Мі.

Другий санкційний пакет

Ще одне рішення стосується 7 фізичних та 11 юридичних осіб – підприємств та їх керівників, які сприяють обходу санкцій.

Це виробники деталей до ракет Х-101, Х-59М2/М2А та "Іскандер-К", а також компанії, які займаються підприємництвом на тимчасово окупованих територіях і причетні до будівництва Кримського мосту.

Ми послідовно закриваємо ланки, включно з діяльністю на ТОТ. Тиск буде лише посилюватися – як з нашого боку, так і разом із партнерами,

– зазначив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Важливо! Україна передасть партнерам необхідну інформацію для синхронізації санкцій у міжнародних юрисдикціях.

Чи підтримують санкції інші країни?