В Україні можуть підвищити тарифи на світло через атаки Росії на енергетику

Наразі Кабмін не виключає можливості підвищення тарифу на електроенергію для населення. Причиною є російські атаки на енергетичну інфраструктуру України.

Поки що неможливо встановити наслідки атак Росії, а також збитки: масштаби можуть досягти мільярдів доларів. Про це розповів міністр енергетики України Герман Галущенко в інтерв'ю.

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Наразі уряд вивчає різні варіанти фінансування ремонту енергооб'єктів, які були пошкоджені.

Сьогодні ситуація ще складніша, порівняно з минулим роком, оскільки ми втратили багато гідроелектроенергії і змушені проводити планові ремонти атомних блоків,

– пояснив міністр.

Варто зазначити, що в червні минулого року після зимових атак в Україні підвищили ціну на електроенергію майже вдвічі.

Руйнування були значні – і в електроенергетиці, і в електропередачі. Ситуація складна. Ми досі не розуміємо масштаби збитків, оскільки багато об’єктів все ще в руїнах, і ми не можемо до них дістатися,

– підкреслив Галущенко.