В "Укренерго" зазначили, що обсяг обмежень буде меншим, ніж учора, 4 квітня. Це є наслідком останніх російських атак.

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Відключення світла зачеплять щонайменше п'ять областей

Диспетчерський центр "Укренерго" вимушений сьогодні застосувати тимчасові заходи обмеження споживання з 18:45 до 22:00 в Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Полтавській та Сумській областях.

Зазначається, що обсяг обмежень буде меншим, ніж 4 квітня. Обленерго в регіонах розподілятимуть наявний обсяг електроенергії рівномірно між чергами споживачів. Отже, перерви в енергопостачанні будуть менш тривалими.

Причина застосування обмежень залишається тією ж самою: відсутність достатнього обсягу генеруючих потужностей в системі для покриття споживання в окремих регіонах країни,

– йдеться у повідомленні.

На жаль, це є наслідками останніх масованих російських атак на критичну інфраструктуру нашої держави, зокрема це стосується електростанцій. Водночас продовжують діяти обмеження енергопостачання на Харківщині та для промислових споживачів в Кривому Розі.

У п'яти областях застосували обмеження споживання електроенергії / Фото "Укренерго"

Не обійшлося й без екстренних відключень

У ДТЕК також повідомили про екстренні відключення на Дніпропетровщині. Такі дії спрямовані на відновлення балансу в енергосистемі, який порушився внаслідок масованих ворожих атак.

Через складну ситуацію в енергосистемі, спричинену обстрілами російських окупантів, у Дніпропетровській області введено екстрені відключення за розпорядженням НЕК Укренерго,

– зауважили у ДТЕК.

Зауважимо, що вночі росіяни знову атакували об’єкти енергетичної інфраструктури в Одеській області, внаслідок чого було пошкоджено частину обладнання. Однак, на щастя, знеструмлення споживачів здійснено не було.

Аварійно-відновлювальні роботи відбуваються в складних умовах та тривають цілодобово. Ремонтні бригади докладають максимально зусиль, аби стабілізувати стан в енергосистемі.