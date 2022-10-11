Україна пережила найважчу енергетичну ніч: що робити, якщо вона повториться

Вчора у зв'язку з масовою ракетною атакою та влучаннями в енергетичну інфраструктуру багато міст залишились без електроенергії. Чи можуть віялові відключення стати нормою для українців та, що робити коли зникла електроенергія, розповідаємо далі.

Ракетний обстріл енергооб'єктів

11 листопада через масову ракетну атаку Росії, на жителів Києва, Чернігова, Черкас та областей, а також в Житомирі чекали так звані віялові відключення через брак потужності та у зв'язку з необхідними ремонтними роботами. Деякі міста були практично повністю знеструмлені, як от Львів.

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Також влада попросила населення зменшити використання електроенергії у період з 17:00 по 23:00.

Загалом українці вчора зменшили споживання електроенергії на 10%.

Кияни ж за вечір спожили 26,5% менше, ніж зазвичай в осінній період.

Сьогодні зранку електропостачання було відновлення, у понад 3,8 тисячі населених пунктів. Прем'єр Денис Шмигаль також розповів, що стабілізовано постачання електрики в західних областях, практично повністю заживлений Харків і Харківська область.

Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Сьогодні ми так само будемо просити обмежити споживання електроенергії. Так само в години пік – з 17:00 до 23:00 просимо не вмикати енергомісткі прилади: електроплити, електрочайники, електроінструменти, обігрівачі та кондиціонери, духовки та праски, мікрохвильові печі, кавоварки, пральні та посудомийні машини. Це дуже важливо для стабільної роботи нашої енергосистеми

Також через повторний ракетний обстріл сьогодні знову знеструмлена частина Львову. У місті також перебої зі зв'язком та водопостачанням.

Повторне влучання в об'єкти електроінфраструктури

Повторного удару сьогодні зазнала Ладижинська ТЕС у Вінницькій області. У ДТЕК повідомили, що внаслідок влучання було знову пошкоджено енергетичне обладнання підприємства.Однак запевнили, що як тільки безпекова ситуація буде дозволяти, працівники теплоелектростанції почнуть роботи з відновлення.

у Вінницькій області. У ДТЕК повідомили, що внаслідок влучання було знову пошкоджено енергетичне обладнання підприємства.Однак запевнили, що як тільки безпекова ситуація буде дозволяти, працівники теплоелектростанції почнуть роботи з відновлення. Також 11 жовтня було повторне влучання у чотири підстанції на Львівщині внаслідок чого 30% Львова залишаються без світла. Нагадаємо, що вчора через обстріли 1040 населених пунктів Львівщини були без електроенергії та водопостачання. Крім того, були перебої з інтернетом та мобільним зв'язком.

Детальніше Росіяни атакували 4 підстанції на Львівщині, деякі повторно – вони знищені повністю

Експерт з ЖКП Олег Попенко, у коментарі 24 каналу, зауважив, що ймовірно влучання по енергетичних об'єктах продовжаться, тож найближчими днями навряд чи в Україні закінчаться віялові відключення електроенергії. Також він закликав всіх українців, а не лише львів'ян, зробити запаси води у домівках.

Олег Попенко Експерт з ЖКП, голова правління Спілки споживачів комунальних послуг Вони (віялові відключення – 24 кана) можуть тривати й весь осінньо – зимовий період, як ми бачимо ракетні обстріли продовжуються. Сьогодні було влучення і в Ладижинську ТЕС в Вінницькій області і у Львові, і в інших областях. Сьогодні заявила Львівська влада, що є проблеми з постачанням електроенергії, а люди, щоб готувались до відсутності води.

Також він зауважив, що росіяни навряд чи зупиняться на вчорашніх та сьогоднішніх обстрілах. На його думку, Росія й надалі буде продовжувати бити по інфраструктурі, тому українці повинні бути готовими до того, що електроенергії не буде вистачати, що будуть зруйновані частково і трансформаторні підстанції, як Укренерго, так і Обленерго.

Все це приведе до масових проблем з електроенергією в багатьох регіонах України,

– наголошує він.

Віялові включення в Києві

Зранку у ДТЕК попередили, що у Києві починаючи від 11 жовтня будуть віялові відключення електроенергії та навіть оприлюднило графік відключення у різних районах міста. Експерт з ЖКП прогнозував, до офіційної заяви КМДА, що віялові відключення у Киві можуть тривати декілька днів та навіть довше. Однак згодом мер міста Віталій Кличко, під час телемарафону, заявив, що віялових відключень в Києві поки не передбачено.

Віталій Кличко Мер міста Києва Ми стабілізували ситуацію і відключень не буде. Якщо такі випадки будуть ще траплятись (обстріли Росією електромереж – 24 канал), ви можете отримати інформацію на офіційному сайті КМДА.

Як підготувати оселю до відсутності електроенергії

Олег Попенко зауважує, що підготувати оселю до відключення електроенергії в приватному секторі простіше, ніж у багатоповерхівці.

Потрібно купити генератор. Так, він не дешево коштує, але при цьому 5 кіловатний генератор обійдеться мінімально в 15 тисяч гривень і принципово це дозволить вирішити питання електроенергії в приміщенні,

– розповідає він.

А от ситуація з для жителів багатоповерхівки набагато складніша. Аже генератор на під'їзд не встановити. Експерт пояснює, що на 40 квартирний під'їзд він коштує 700 тисяч гривень й важить майже тонну. При цьому споживає близько 4,5 літра дизпалива на годину.

Тож він радить в першу чергу слідкувати за інформацією про відключення, як от ту що розповсюджує влада чи ДТЕК, аби бути готовим до відключення електроенергії.

Якщо ви бачите, що є інформація про масові відключення і на довгий період, то ви повинні розуміти, що ваш будинок стає не життєдіяльним. Тому що відключення електроенергії в осінньо-зимовий період фактично призведе до того, що будинок не буде працювати. Тому що не буде працювати підкачка води, не буде працювати опалення, не буде працювати грача і холодна вода, і ви будете змушені переїжджати в приватний сектор,

– ділиться експерт з ЖКП.

Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Ковальчук, у коментарі 24 каналу, теж порадив запастись українцям водою. Також зарядити павербанки, придбати батарейки та генератори. Газова плита чи паяльник стануть у пригоді, аби зготувати чи розігріти їжу.



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