Стан української енергосистеми оцінили на 3 бали з 12
Джерело:"Київ 24"
Для відновлення потужностей енергетичної системи Україні знадобиться приблизно два роки. Нині її стан оцінюють на 3 бали з 12.
Два роки жорстких відключень
Без відновлення роботи блоків Запорізької АЕС перебої з електроенергією в Україні триватимуть два роки.
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Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко пояснює, що стан енергетики в Україні критично низький.
Стан енергетичної системи України наразі – три з 12. Якби нам вдалося у будь-який спосіб повернутися до управління Запорізькою атомною станцією і включити в роботу хоча б два-три блоки, це був би величезний фактор, який змінить ситуацію в енергосистемі. Обмеження практично не були б потрібні або були б потрібні дуже рідко.
Він додає, що без функціонування ЗАЕС наступні дві зими в Україні будуть супроводжуватися суттєвими обмеженнями в енергопостачанні.
Тобто дві зими у нас обмеження будуть практично гарантовано. На другу зиму 2025-2026 вони будуть мінімізовані, але все ще, цілком ймовірно, що будуть,
– додає експерт.
Енергетика втратила багато інфраструктури
Зимовий дефіцит генерації електроенергії в Україні може сягати 30-35%. Українцям слід очікувати, що світло може бути доступне лише 5-6 годин на день.
Проте, як наголосив колишній міністр палива та енергетики Іван Плачков у коментарі для 24 Каналу, передбачити як осінньо-зимовий період, так і ближче майбутнє виявляється складно.
Він зауважив, що ворог продовжує намагання знищити енергетичний комплекс України. За його словами, українська енергетика втратила значну частину інфраструктури.Зауважте! До повномасштабного вторгнення Україна мала запас міцності у 30-40% в контексті генерації, потужностей і мереж. А вже перед минулим осінньо-зимовим періодом цей показник знизився до мінус 5%. Зараз запас міцності взагалі складає мінус 20-30%.