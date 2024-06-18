Стан української енергосистеми оцінили на 3 бали з 12

Для відновлення потужностей енергетичної системи Україні знадобиться приблизно два роки. Нині її стан оцінюють на 3 бали з 12.

Два роки жорстких відключень

Без відновлення роботи блоків Запорізької АЕС перебої з електроенергією в Україні триватимуть два роки.

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Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко пояснює, що стан енергетики в Україні критично низький.

Олександр Харченко Директор Центру досліджень енергетики Стан енергетичної системи України наразі – три з 12. Якби нам вдалося у будь-який спосіб повернутися до управління Запорізькою атомною станцією і включити в роботу хоча б два-три блоки, це був би величезний фактор, який змінить ситуацію в енергосистемі. Обмеження практично не були б потрібні або були б потрібні дуже рідко.

Він додає, що без функціонування ЗАЕС наступні дві зими в Україні будуть супроводжуватися суттєвими обмеженнями в енергопостачанні.

Тобто дві зими у нас обмеження будуть практично гарантовано. На другу зиму 2025-2026 вони будуть мінімізовані, але все ще, цілком ймовірно, що будуть,

– додає експерт.

Енергетика втратила багато інфраструктури

У Міністерстві енергетики вважають, що повне відновлення роботи ЗАЕС після її повернення під контроль України займе роки. Міністр Герман Галущенко зазначив, що російські дії привели Запорізьку АЕС до стану, коли навіть запуск одного енергоблоку становить технічні труднощі.

Зимовий дефіцит генерації електроенергії в Україні може сягати 30-35%. Українцям слід очікувати, що світло може бути доступне лише 5-6 годин на день.

Проте, як наголосив колишній міністр палива та енергетики Іван Плачков у коментарі для 24 Каналу, передбачити як осінньо-зимовий період, так і ближче майбутнє виявляється складно.

Він зауважив, що ворог продовжує намагання знищити енергетичний комплекс України. За його словами, українська енергетика втратила значну частину інфраструктури.

До повномасштабного вторгнення Україна мала запас міцності у 30-40% в контексті генерації, потужностей і мереж. А вже перед минулим осінньо-зимовим періодом цей показник знизився до мінус 5%. Зараз запас міцності взагалі складає мінус 20-30%.