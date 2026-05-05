Українські "санкції" вдарили по Туапсе: на відновлення доведеться витратити шалені суми

Від початку 2026 року Україна понад 20 разів атакувала російську нафтову інфраструктуру, включно з НПЗ, експортними терміналами та трубопроводами. Таким чином, була посилена кампанія, яка вдарила по нафтових доходах Росії.

Що відомо про вплив українських ударів на доходи Росії?

І це відбулося саме тоді, коли країна могла б отримати вигоду від рекордних цін на нафту через війну США та Ізраїлю проти Ірану, про що пише WP.

Серія ударів по великих російських нафтових терміналах, включно з Усть-Лугою та Приморськом на Балтійському морі та Новоросійськом на Чорному морі наприкінці березня та на початку квітня, коштувала Росії приблизно 2,2 мільярда доларів втрачених доходів.

Атаки спричинили багатоденні зупинки роботи портів та тимчасове скорочення обсягів експорту. Про це розказав Борис Додонов, керівник Центру досліджень енергетики та клімату Київської школи економіки.

Він зазначив, що останні удари по російських НПЗ ще більше збільшать збитки. Зокрема атаки на НПЗ "Роснєфті" у Туапсе завдали настільки серйозної шкоди, що Росії, можливо, доведеться повністю перебудовувати завод.

Зауважте! А це потенційно коштуватиме 5 мільярдів доларів.

Попри зростання втрат, доходи Росії від експорту нафти все ж збільшилися. Причиною стало різке зростання цін на тлі війни з Іраном – до 19 мільярдів доларів у березні порівняно з 9,8 мільярда у лютому.

Російські нафтові доходи майже подвоїлися через закриття Ормузької протоки та конфлікт з Іраном, але українські удари все одно це скоротили,

– зазначив експерт.

З огляду на дедалі більший тиск на російський бюджет через санкції та зростання вартості війни для економіки країни, щоб Росія могла виконати чинний бюджетний план на 2026 рік без скорочень, світові ціни на нафту мали б у середньому становити 115 доларів за барель до кінця року. Про це заявив Крейг Кеннеді, колишній віцепрезидент Bank of America Merrill Lynch та чинний дослідник Гарвардського центру Девіса з російських та євразійських досліджень.

Удари по російській нафтовій інфраструктурі також змусили російські нафтові компанії скоротити видобуток у квітні приблизно на 300 – 400 тисяч барелів.

Коли ціни рекордно високі, останнє, чого ви хочете, – це скорочувати виробничі потужності. І це може бути пов’язано як із пошкодженням резервуарів для зберігання нафти на НПЗ і в портах, так і з пошкодженням трубопровідної інфраструктури,

– сказав Кеннеді.

Нагадаємо, що наприкінці квітня українська розвідка зафіксувала оновлений рівень російських експортних втрат від українських "далекобійних санкцій". Про це повідомив Володимир Зеленський.

Зокрема він назвав такі цифри:

порт Приморськ – мінус 13% навантаження;

Новоросійськ – мінус 38%;

Усть-Луга – мінус 43%.

Зеленський додав, що такі дані можуть бути заниженими. Однак Україна продовжить операцію щодо скорочення російських нафтових доходів та обсягів експорту.

Вже 1 квітня президент України заявив, що Росія втратила від початку року щонайменше 7 мільярдів доларів. І це тільки безпосередньо від українських "влучних санкцій" проти російської нафтової індустрії та переробки.

Важливо! В Україні підрахували, скільки коштуватиме Росії комплексне ураження підрозділами Сил оборони у квітні та 1 травня. Удари призвели до завдання збитків портовій інфраструктурі Туапсе та Туапсинському НПЗ на суму понад 300 мільйонів доларів США. Про це повідомили у Генштабі у вівторок, 5 травня.

Що ще варто знати про удари по НПЗ?

Збройні Сили України спільно із Силами оборони 5 травня завдали удару по одному з найбільших нафтопереробних підприємств Росії у Ленінградській області. Під ураження потрапили НПЗ "Кірішінафтооргсинтез" та нафтоперекачувальна станція "Кіріші". Масштаби збитків наразі ще уточнюються.

Зокрема у Міноборони вже раніше повідомляли, що Україна збільшила дальність своїх ударів. Зокрема у 2026 році українці уразили Ухтинський нафтопереробний завод. Він знаходиться у Республіці Комі. А це за 1 750 кілометрів від державного кордону.

Дипломат та колишній надзвичайний та повноважний посол США Стівен Пайфер казав, що удари по НПЗ завдають ударів російській економіці. Також існує психологічний аспект. Таким чином, підриваються всі наративи Володимира Путіна, який називав війну "спеціальною військовою операцією", який не вплине на росіян. Але станом на зараз бойові дії впливають на життя населення.