Десятки тисяч українців залишилися без пенсії: що відбувається з виплатами
- 169 тисяч українців залишаються без пенсій через складні процедури та відсутність взаємодії між державними реєстрами.
- Уповноважений Дмитро Лубінець закликав допомогти внутрішньо переміщеним особам, які не можуть отримати пенсії через бюрократію.
Наразі 169 тисяч українців досі залишаються без пенсійних виплат. Причиною є складні процедури та відсутність взаємодії між державними реєстрами.
Чому українці масово залишаються без пенсій?
На ситуацію поскаржився уповноважений Верховної Ради із захисту прав людини Дмитро Лубінець, який детально пояснив ситуацію у своїх соціальних мережах.
Знаєте, як Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності відреагувало на моє лютневе офіційне подання, яке я особисто передавав? У відповідь отримав лише звіт про "успішну інформаційну кампанію". Тим часом тисячі українців й досі місяцями залишаються без законних пенсій через складні процедури та відсутність взаємодії між державними реєстрами.
Він пояснив: затримки виникають не через роботу Пенсійний фонд. Причиною таких подій є відсутність відповідних рішень на рівні уряду та профільного Міністерства.
Зокрема офіційні дані ПФУ, як навів Лубінець, свідчать:
- наприкінці 2025 року пенсії отримували понад 1 033 574 осіб;
- але станом на 1 квітня 2026 року – лише 989 479.
Зверніть увагу! Понад 169 тисяч громадян фактично залишилися без пенсійних виплат у квітні. І серед них – люди похилого віку, ветерани, особи з інвалідністю тощо.
Закликаю родичів тих, хто з різних причин не зміг особисто звернутися, допомогти їм пройти відеоідентифікацію та відновити виплати!
– наголосив Дмитро Лубінець.
Він додав: 70% звернень до офісу Омбудсмана надходять від ВПО, які живуть на підконтрольній Україні території. Вони офіційно зареєстровані та присутні в базах ВПО, але Пенсійний фонд їх "не бачить", доки людина особисто не подасть паперову заяву.
Моя позиція чітка: відсутність своєчасних рішень профільного Міністерства змушує людей самостійно долати бюрократію. 169 тисяч українців чекають на свої законні гроші, а не на чергову відписку!
– підсумував Лубінець.
Нагадаємо! У січні уповноважений Верховної Ради із захисту прав людини вже заявляв, що понад 1,3 мільйона пенсіонерів зі статусом ВПО масово залишилися без пенсій.
Що слід знати про ситуацію з пенсією?
- Українці повинні були пройти фізичну ідентифікацію – до 1 квітня. Її непроходження ставить під загрозу отримання пенсії.
- Також літні люди мали до початку квітня підтвердити, що не отримають пенсійні виплати від Росії. Проте не всі, а ті, що проживають в окупації або виїхали звідти та мають статус ВПО.