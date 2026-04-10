Десятки тисяч українців залишилися без пенсії: що відбувається з виплатами

Наразі 169 тисяч українців досі залишаються без пенсійних виплат. Причиною є складні процедури та відсутність взаємодії між державними реєстрами.

Чому українці масово залишаються без пенсій?

На ситуацію поскаржився уповноважений Верховної Ради із захисту прав людини Дмитро Лубінець, який детально пояснив ситуацію у своїх соціальних мережах.

Дмитро Лубінець уповноважений Верховної Ради із захисту прав людини Знаєте, як Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності відреагувало на моє лютневе офіційне подання, яке я особисто передавав? У відповідь отримав лише звіт про "успішну інформаційну кампанію". Тим часом тисячі українців й досі місяцями залишаються без законних пенсій через складні процедури та відсутність взаємодії між державними реєстрами.

Він пояснив: затримки виникають не через роботу Пенсійний фонд. Причиною таких подій є відсутність відповідних рішень на рівні уряду та профільного Міністерства.

Зокрема офіційні дані ПФУ, як навів Лубінець, свідчать:

наприкінці 2025 року пенсії отримували понад 1 033 574 осіб;

але станом на 1 квітня 2026 року – лише 989 479.

Зверніть увагу! Понад 169 тисяч громадян фактично залишилися без пенсійних виплат у квітні. І серед них – люди похилого віку, ветерани, особи з інвалідністю тощо.

Закликаю родичів тих, хто з різних причин не зміг особисто звернутися, допомогти їм пройти відеоідентифікацію та відновити виплати!

– наголосив Дмитро Лубінець.

Він додав: 70% звернень до офісу Омбудсмана надходять від ВПО, які живуть на підконтрольній Україні території. Вони офіційно зареєстровані та присутні в базах ВПО, але Пенсійний фонд їх "не бачить", доки людина особисто не подасть паперову заяву.

Моя позиція чітка: відсутність своєчасних рішень профільного Міністерства змушує людей самостійно долати бюрократію. 169 тисяч українців чекають на свої законні гроші, а не на чергову відписку!

– підсумував Лубінець.

Нагадаємо! У січні уповноважений Верховної Ради із захисту прав людини вже заявляв, що понад 1,3 мільйона пенсіонерів зі статусом ВПО масово залишилися без пенсій.

