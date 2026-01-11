Українці активно переносять мобільні номери до одного оператора: куди переходять найчастіше

Наприкінці 2025 року українці перенесли свої мобільні номери з одного оператора на інший понад 42 тисячі разів. Переважно клієнти обирали мобільного оператора lifecell. А от "Київстар" та Vodafone втрачали абонентів через такі міграції.

Куди найчастіше переносять свої номери абоненти?

Якщо мережею постачальника lifecell було отримано 23,5 тисячі перенесених номерів, що є найвищим показником, то на "Київстар" українці переходили у грудні 2025 року лише 8,3 тисячі разів, передає 24 Канал з посиланням на дані Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері електронних комунікацій, радіочастотного спектра та послуг поштового зв'язку (НКЕК).

Натомість серед інших операторів після lifecell другим за кількістю перенесених номерів став Vodafone – це 10 333 абонентів. До "Інтертелекому" перейшло всього 14 абонентів, а до "ТриМоб" – 8.

Загалом відповідно до статистики, найчастіше до інших операторів переходили саме абоненти "Київстар" – мережу покинули трішки більше, ніж 19 тисяч абонентів.

Натомість від Vodafone пішли 15,5 тисячі абонентів, а від lifecell – 7,4 тисячі абонентів.

Мережу "ТриМоб" покинуло 116 абонентів.

"Інтертелеком" покинуло всього 66 абонентів.

Як у "Київстарі" змінилися тарифи для домашнього інтернету?

"Київстар" повідомив, що замість чинного тарифу Дім було створено 2 нових – Оптимальний та Комфортний. Таким чином з 6 січня 2026 року тариф домашнього інтернету Дім став недоступним.

Які тарифи пропонують натомість:

Оптимальний – 350 гривень на місяць, до 300 мегабітів в секунду, є акція для нових користувачів, коли за 3 місяців доведеться сплачувати лише по 200 гривень. Також є пропозиція "Спробуй Гігабіт" й Суперсила Київстар ТБ.

– 350 гривень на місяць, до 300 мегабітів в секунду, є акція для нових користувачів, коли за 3 місяців доведеться сплачувати лише по 200 гривень. Також є пропозиція "Спробуй Гігабіт" й Суперсила Київстар ТБ. Комфортний – до 1 гігабіта за 450 гривень в місяць. Доступна також акція за 200 гривень на 3 місяці. Статична IP-адреса без додаткової плати Суперсила Київстар ТБ.

Який тариф у 2026 році найдешевший?