Українці активно переносять мобільні номери до одного оператора: куди переходять найчастіше
- Наприкінці 2025 року українці змінили оператора мобільного зв'язку, змінивши свої мобільні номери понад 42 тисячі разів, з яких 23,5 тисячі обрали lifecell.
- "Київстар" втратив понад 19 тисяч абонентів, а Vodafone – 15,5 тисячі.
Наприкінці 2025 року українці перенесли свої мобільні номери з одного оператора на інший понад 42 тисячі разів. Переважно клієнти обирали мобільного оператора lifecell. А от "Київстар" та Vodafone втрачали абонентів через такі міграції.
Куди найчастіше переносять свої номери абоненти?
Якщо мережею постачальника lifecell було отримано 23,5 тисячі перенесених номерів, що є найвищим показником, то на "Київстар" українці переходили у грудні 2025 року лише 8,3 тисячі разів, передає 24 Канал з посиланням на дані Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері електронних комунікацій, радіочастотного спектра та послуг поштового зв'язку (НКЕК).
Натомість серед інших операторів після lifecell другим за кількістю перенесених номерів став Vodafone – це 10 333 абонентів. До "Інтертелекому" перейшло всього 14 абонентів, а до "ТриМоб" – 8.
Загалом відповідно до статистики, найчастіше до інших операторів переходили саме абоненти "Київстар" – мережу покинули трішки більше, ніж 19 тисяч абонентів.
- Натомість від Vodafone пішли 15,5 тисячі абонентів, а від lifecell – 7,4 тисячі абонентів.
- Мережу "ТриМоб" покинуло 116 абонентів.
- "Інтертелеком" покинуло всього 66 абонентів.
Як у "Київстарі" змінилися тарифи для домашнього інтернету?
"Київстар" повідомив, що замість чинного тарифу Дім було створено 2 нових – Оптимальний та Комфортний. Таким чином з 6 січня 2026 року тариф домашнього інтернету Дім став недоступним.
Які тарифи пропонують натомість:
- Оптимальний – 350 гривень на місяць, до 300 мегабітів в секунду, є акція для нових користувачів, коли за 3 місяців доведеться сплачувати лише по 200 гривень. Також є пропозиція "Спробуй Гігабіт" й Суперсила Київстар ТБ.
- Комфортний – до 1 гігабіта за 450 гривень в місяць. Доступна також акція за 200 гривень на 3 місяці. Статична IP-адреса без додаткової плати Суперсила Київстар ТБ.
Який тариф у 2026 році найдешевший?
До одних із найдешевших пакетів для абонентів у 2026 році є тариф "Лайфсет S" за 100 гривень на місяць від lifecell. Він пропонує безлімітний домашній інтернет і 10 гігабайтів мобільного трафіку, з яких 2 гігабайти можна використати в країнах Європейського Союзу.
Інший тариф "ВСЕ РАЗОМ Комфорт" від "Київстар" коштує 220 гривень на місяць із 10 гігабайтами інтернету та безлімітними дзвінками в мережі.
Натомість Vodafone пропонує тариф Flexx GO приблизно за 270 гривень на місяць, який включає 25 гігабайти інтернету та безлімітні розмови всередині мережі, а при перенесенні номера його вартість зменшується до приблизно 200 гривень на рік.