Повернення українських біженців з-за кордону може завдати шкоди економіці Європи, – Reuters

Повернення українців додому після завершення війни може спричинити проблеми в економіці європейських країн. Нині понад 4,3 мільйона біженців з України перебувають в ЄС і знайшли робочі місця на тлі історично низького рівня безробіття.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters. Фінансисти підрахували, що економічне зростання в Центральній і Східній Європі у 2024 році становило 2,2% замість прогнозованих 0,8%.

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Українці сприяють економічному росту в ЄС

Завдяки українцям, які переїхали до Європи у зв'язку з війною, економіка ЄС має часткові успіхи. У Європі розглядають післявоєнне майбутнє та побоюються економічних загроз.

Демографія – це ризик, і це ризик, який завершння війни в Україні погіршить, тому що деякі з цих українців повернуться додому,

– сказала керівна директорка Центральної та Південно-Східної Європи Європейського банку реконструкції та Розробки Шарлотта Руе.

Дійсно, від березня 2022 року в Європі економіка стала ще динамічнішою, швидко розширилися виробництва та експорт.

Але останнє опитування Центрального банку Польщі показало, що 59% українських біженців і 34% довоєнних мігрантів хотіли б повернутися в Україну після закінчення війни.

Нові загрози для економіки Європи

Водночас у Польщі безробіття знаходиться на рекордно низькому рівні, що стало причиною зростання заробітної плати до піка минулого року. Уряд Чехії також попереджає, що в країні може бути нестача робочої сили в першу чергу загрожує її економіці. Ця тенденція відображається в інших країнах ЄС.

Такі загрози для економіки як зростання зарплат та інфляція ускладнюють зниження процентних ставок центральним банкам. Зростання долара США вже кинуло виклик поточному циклу зниження ставок у Східній Європі.

Як зазначив керівник відділу досліджень Raiffeisen Bank International Гюнтер Дойбер, темпи падіння інфляції, ймовірно, залишаться статичними в Угорщині та Румунії, а в інших країнах можуть зростати.

Це означає, що ми не очікуємо занадто великого зниження ставок у нашому регіоні,

– пояснив він.

Дойбер не вірить, що українські робітники, які закріпилися, справді будуть виїжджати, коли війна в Україні закінчиться.

Державна секретарка Міністерства фінансів Сербії Ана Тріповіч зазначає, що зростання заборгованості в епоху COVID та енергетична криза, спричинена вторгненням Росії в Україну, також ускладнюється сильним доларом США, через що таким країнам як Сербія буде важче обслуговувати міжнародний борг.

Сьогодні ми стикаємося з усіма тими загрозами та викликами, які виникли з різницею в роки,

– зазначила Тріповіч.

Нагадаємо, раніше економіст Олег Гетман припускав, що економічні рішення США за президентства Дональда Трампа можуть також мати вплив на європейську економіку, зокрема через введення мита на американські товари. За його словами, у світі можуть початися торгові війни. Натомість євро навряд чи значно зміниться в ціні.