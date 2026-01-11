Укр Рус
11 січня, 15:45
Корисний прилад для українців з газовими плитами: скільки коштує

Валерія Городинська
Основні тези
  • "Нафтогаз" рекомендує придбати прилад для виявлення витоку газу, який коштує від 1 679 гривень.
  • З грудня 2025 року в Україні запустили новий мобільний додаток для передачі показників газового лічильника.

Для користувачів газових плит в "Нафтогазі" рекомендують придбати спеціальний прилад, що вимірюватиме якість повітря в будинку чи квартирі. Річ у тім, що за допомогою цього приладу вдасться виявити витік газу.

Який приклад варто встановити українцям?

Прилад стане в пригоді як для споживачів трубопровідного газу, так і балонного, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Нафтогаз". 

Робота пристрою полягає у тому, що аналізувати повітря в приміщенні. У випадку, коли рівень газу стає небезпечним, стабілізатор газу видає гучне звукове сповіщення.

Основна частина детектора чадного газу – чутливий елемент. Він визначає наявність у повітрі монооксиду вуглецю, та у разі його виявлення сповіщає про це. Елемент реагування на витік може бути різним і залежить від моделі сигналізатора,
– пояснюють в статті.

Крім того, деякі моделі приладу навіть можуть автоматично перекривати подачу газу, або ж активувати вентиляцію.

Щодо вартості, то вона залежить від бренду пристрою. Загалом ціна встановлена в діапазоні від 1 679 гривень до понад 2 800 гривень. Однак є моделі, які сягають і майже 4 000 гривень.

Важливо! Сигналізатори газу потрібно встановити в кожній кімнаті, де розташована газова техніка та обладнання. А знаходитися він має на стелі – за 30 сантиметрів від стіни.

Як можна подавати по-новому показники газу?

З грудня 2025 року в Україні запрацював новий мобільний застосунок "Куб", де можна передавати показники газового лічильника, повідомили в "Нафтогазі".

  • У додатку користувачі можуть вести облік та надсилати показання для кількох адрес одночасно,
  • Сповіщення у додатку можуть нагадувати про необхідність передачі показань та оплату рахунків.

Загалом терміни подання показників не зміняться. Вони традиційно залишаються з 1 по 5 число кожного місяця, а якщо оплатити до 15 числа, то можна отримати знижку до 1% на наступну платіжку.

Якими є тарифи на газ в Україні у 2026 році?

  • З 2022 року тариф на газ для клієнтів "Нафтогазу" не змінювався й становить на сьогодні 7,96 гривні за кубометр. Відомо, що такий фіксований тариф діятиме до 30 квітня 2026 року.

  • Як розповів для 24 Каналу експерт Володимир Омельченко, законом передбачено, що тарифи на газ залишаються без змін до закінчення війни. А тому цілком можливо, що діятимуть теперішні тарифи й у наступному опалювальному сезону.

  • Втім відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС, Україна має поступово перейти на ринкові тарифи на житлово-комунальні послуги. Таке ж погоджено і з МВФ. Наразі фактична ціна на газ вдвічі більша, аніж така, яка є зараз.