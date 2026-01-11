Корисний прилад для українців з газовими плитами: скільки коштує
- "Нафтогаз" рекомендує придбати прилад для виявлення витоку газу, який коштує від 1 679 гривень.
- З грудня 2025 року в Україні запустили новий мобільний додаток для передачі показників газового лічильника.
Для користувачів газових плит в "Нафтогазі" рекомендують придбати спеціальний прилад, що вимірюватиме якість повітря в будинку чи квартирі. Річ у тім, що за допомогою цього приладу вдасться виявити витік газу.
Який приклад варто встановити українцям?
Прилад стане в пригоді як для споживачів трубопровідного газу, так і балонного, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Нафтогаз".
Читайте також Проблеми з оплатою за газ: кому загрожують борги попри платежі
Робота пристрою полягає у тому, що аналізувати повітря в приміщенні. У випадку, коли рівень газу стає небезпечним, стабілізатор газу видає гучне звукове сповіщення.
Основна частина детектора чадного газу – чутливий елемент. Він визначає наявність у повітрі монооксиду вуглецю, та у разі його виявлення сповіщає про це. Елемент реагування на витік може бути різним і залежить від моделі сигналізатора,
– пояснюють в статті.
Крім того, деякі моделі приладу навіть можуть автоматично перекривати подачу газу, або ж активувати вентиляцію.
Щодо вартості, то вона залежить від бренду пристрою. Загалом ціна встановлена в діапазоні від 1 679 гривень до понад 2 800 гривень. Однак є моделі, які сягають і майже 4 000 гривень.
Важливо! Сигналізатори газу потрібно встановити в кожній кімнаті, де розташована газова техніка та обладнання. А знаходитися він має на стелі – за 30 сантиметрів від стіни.
Як можна подавати по-новому показники газу?
З грудня 2025 року в Україні запрацював новий мобільний застосунок "Куб", де можна передавати показники газового лічильника, повідомили в "Нафтогазі".
- У додатку користувачі можуть вести облік та надсилати показання для кількох адрес одночасно,
- Сповіщення у додатку можуть нагадувати про необхідність передачі показань та оплату рахунків.
Загалом терміни подання показників не зміняться. Вони традиційно залишаються з 1 по 5 число кожного місяця, а якщо оплатити до 15 числа, то можна отримати знижку до 1% на наступну платіжку.
Якими є тарифи на газ в Україні у 2026 році?
З 2022 року тариф на газ для клієнтів "Нафтогазу" не змінювався й становить на сьогодні 7,96 гривні за кубометр. Відомо, що такий фіксований тариф діятиме до 30 квітня 2026 року.
Як розповів для 24 Каналу експерт Володимир Омельченко, законом передбачено, що тарифи на газ залишаються без змін до закінчення війни. А тому цілком можливо, що діятимуть теперішні тарифи й у наступному опалювальному сезону.
Втім відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС, Україна має поступово перейти на ринкові тарифи на житлово-комунальні послуги. Таке ж погоджено і з МВФ. Наразі фактична ціна на газ вдвічі більша, аніж така, яка є зараз.