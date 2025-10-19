В Україні у понеділок, 20 жовтня, будуть діяти графіки обмеження потужності. Їх застосовуватимуть для промислових споживачів.

Про це повідомляє Укренерго.

У компанії розповіли, що 20 жовтня в усіх регіонах України з 06:00 до 22:00 вимушено будуть застосовуватися графіки обмеження потужності для промислових споживачів

Причина запровадження обмежень – наслідки попередніх російських ударів по енергетичній інфраструктурі,

– йдеться у повідомленні.

У Чернігівській області оператором системи розподілу (обленерго) наразі застосовуються погодинні відключення для побутових споживачів.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках ваших обленерго. Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо!" – закликали в Укренерго.

До речі, експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев зазначив в етері 24 Каналі, що Україна має достатні запаси для енергетичної безпеки на зиму. Однак не можна повністю застрахуватися від усіх можливих атак.

Якою була ситуація в українській енергетиці останніми днями?