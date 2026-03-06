"Справедлива" ціна на бензин: уряд втрутився в ситуацію на ринку пального
Останніми днями пальне в Україні дорожчає на тлі військових дій на Близькому Сході. Однак Кабмін уже реалізує комплекс заходів, аби стабілізувати ситуацію на ринку.
Як боротимуться з подорожчанням?
Про це у п'ятницю, 6 березня, повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Зокрема, триває робота над збільшенням імпорту.
В уряді провели координацію з ключовими міністерствами та керівництвом Нафтогазу щодо ситуації на ринку пального.
Зокрема, державна компанія Укрнафта реалізовуватиме пальне з мінімальною торговельною націнкою, формуючи "орієнтир справедливої ціни" на ринку в нинішніх умовах.
Паралельно працюємо з іншими операторами паливного ринку та розраховуємо на їх відповідальну і зважену цінову політику,
– додала посадовиця.
Окрім того, вона доручила Антимонопольному комітету та Держпродспоживслужбі посилити контроль за операторами, аби не допустити необґрунтованих націнок і ринкових маніпуляцій.
Також Україна вже працює з міжнародними партнерами над збільшенням обсягів імпорту пального.
Чи убезпечать ключові галузі?
Міністр енергетики Денис Шмигаль разом з Міноборони, Мінрозвитку, Мінекономіки та Нафтогазом приділять особливу увагу забезпеченню ключових сфер:
- безумовним пріоритетом залишається забезпечення потреб сектору оборони;
- важливо гарантувати наявність пального та стабільність цін для аграріїв;
- достатній ресурс і цінову стабільність – для громадського транспорту.